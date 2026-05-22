Finansal İstikrar Komitesi'nden "Direnç" ve "Eş Güdüm" Açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında toplanan Finansal İstikrar Komitesi, Türkiye ekonomisinin şoklara karşı dirençli olduğunu değerlendirdi ve makrofinansal istikrar için eş güdümlü adımlar atılmasına karar verdi.

(ANKARA) - Finansal İstikrar Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında toplandı. Türkiye ekonomisinin şoklara karşı dirençli olduğu değerlendirmesinin yapıldığı toplantıda, makrofinansal istikrarın korunması ve finansal sistemin sağlıklı işleyişi için gerekli adımların eş güdüm içinde atılmasına karar verildiği açıklandı.

Finansal İstikrar Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında bugün toplandı. Bakanlık'tan toplantıya ilişkin yapılan açıklamada, yurt içi ve yurt dışı gelişmelerin finansal piyasalara muhtemel etkileri ile alınabilecek tedbirlerin kapsamlı şekilde toplantıda ele alındığı bildirildi.

Açıklamada, Komite'nin Türkiye ekonomisinin mevcut yapısına ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu belirtilerek, "Komite, Türkiye ekonomisinin sağlıklı politika çerçevesi ve güçlü sermaye tamponları sayesinde şoklara karşı önemli ölçüde dirençli olduğunu değerlendirmiştir" denildi.

Makrofinansal istikrarın korunmasına yönelik atılacak adımların da ele alındığı kaydedilen açıklamada, "Dezenflasyon sürecinin kesintisiz devamı ve finansal sistemin sağlıklı işleyişi için gerekli tüm adımların tam bir eşgüdüm içinde atılmasını kararlaştırmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Bakanlık açıklamasında ayrıca, Finansal İstikrar Komitesi'nin gelişmeleri yakından takip etmeyi sürdüreceği vurgulandı.

Kaynak: ANKA
