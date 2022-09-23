Finansal Hizmetler Güven Endeksi Eylülde 1,5 Puan Geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre; Finansal Hizmetler Güven Endeksi (FHGE), eylül ayında bir önceki aya göre 1,5 puan düşüş kaydederek 166,8 oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre; Finansal Hizmetler Güven Endeksi (FHGE), eylül ayında bir önceki aya göre 1,5 puan düşüş kaydederek 166,8 oldu.

Merkez Bankası, 2022 yılının eylül ayına dair FHGE verilerini bugün açıkladı. Finansal sektörde faaliyet gösteren 155 kuruluşun yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edilen veriler şöyle:

"FHGE EYLÜL AYINDA DÜŞTÜ: 2022 yılı eylül ayında FHGE, bir önceki aya göre 1,5 puan düşüşle 166,8 oldu.

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, gelecek üç aydaki hizmetlere olan talep beklentisinin FHGE'yi artış yönünde etkilediği, son üç aydaki iş durumu ve hizmetlere olan talebin ise FHGE'yi azalış yönünde etkilediği görülmektedir.

SON ÜÇ AYDA HİZMETLERE OLAN TALEP ZAYIFLADI: İş durumu ve hizmetlere olan talebe ilişkin değerlendirmelere göre, son üç ayda iş durumunda iyileşme ve hizmetlere olan talepte artış olduğu yönündeki değerlendirmelerin bir önceki aya kıyasla zayıfladığı gözlenmektedir. Gelecek üç ayda hizmetlere olan talepte artış olacağı yönündeki beklentiler ise güçlendi.

2022 yılı eylül ayında, NACE Rev.2 sektör sınıflamasına göre 'Finans ve Sigorta Faaliyetleri' sektöründe güven endeksleri alt sektörler itibarıyla değerlendirildiğinde, 64-Finansal Hizmet Faaliyetleri (sigorta ve emeklilik fonları hariç) sektöründe 1,9 puanlık azalış, 65-Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Fonları (zorunlu sosyal güvenlik hizmetleri hariç) ve 66- Finansal Hizmetler ile Sigorta Faaliyetleri için Yardımcı Faaliyetler sektörlerinde ise bir önceki aya göre sırasıyla 0,1 ve 39,3 puanlık artış gözlendi."