Finansal Hizmetler Güven Endeksi Ağustosta Azaldı

TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), finansal hizmetler güven endeksinin, ağustosta bir önceki aya göre 1,9 puan azalış kaydederek 156,8 seviyesinde gerçekleştiğini açıkladı.

TCMB, Ağustos 2024 dönemine ilişkin finansal hizmetler istatistikleri ve finansal hizmetler güven endeksi verilerini açıkladı. 2024 yılı ağustos ayında Finansal Hizmetler Anketi sonuçları, finansal sektörde faaliyet gösteren 148 kuruluşun yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edildi. Buna göre; ağustos ayında finansal hizmetler güven endeksi, bir önceki aya göre 1,9 puan azalış kaydederek 156,8 seviyesinde gerçekleşti. Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, son 3 aydaki iş durumu, son 3 aydaki hizmetlere olan talep ile gelecek 3 aydaki hizmetlere olan talep beklentisi olmak üzere tüm alt endekslerin finansal hizmetler güven endeksini azalış yönünde etkiledi.

Son 3 ayda iş durumunda iyileşme olduğu yönündeki değerlendirmeler bir önceki aya kıyasla zayıfladı. Son 3 ayda hizmetlere olan talepte artış olduğu yönündeki değerlendirmeler ile gelecek 3 ayda hizmetlere olan talepte artış olacağı yönündeki beklentiler de zayıfladı. Son 3 ayda istihdamda artış olduğunu bildirenler lehine olan seyir zayıfladı, gelecek 3 ayda istihdamda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyir ise güçlendi.