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Ferrero'dan Kinder açıklaması

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Ferrero'dan Kinder açıklaması

Ferrero Türkiye tarafından Kinder ürünleri ile ilgili Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 19.04.2022 tarihli açıklamasına istinaden bir bilgilendirme yapıldı.

Ferrero Türkiye tarafından Kinder ürünleri ile ilgili Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 19.04.2022 tarihli açıklamasına istinaden bir bilgilendirme yapıldı.

Yapılan yazılı açıklamada "Bakanlık tarafından da belirtildiği üzere, piyasada bulunan Kinder ürünleri ile ilgili gerekli tüm resmi kontroller yapılmış olup, ürünlerimizin güvenli olduğu teyit edilmiştir.

Sürecin başlangıcından beri Ferrero Türkiye olarak Bakanlık ile işbirliği içerisinde hareket etmekteyiz. Bakanlığın 19.04.2022 tarihli açıklaması ve bu kamuoyu duyurumuz ile yanlış anlaşılmaları düzeltmiş olmayı ümit ediyoruz. İthalat prosedürünün bir parçası olarak, mikrobiyolojik analiz sıklığının arttırılması, Bakanlığın görev ve sorumlulukları çerçevesinde yapılan mutad bir uygulamadır. Ferrero Türkiye Çikolata olarak tarafımızca ithal edilen ve piyasaya sunulan tüm Kinder ürünlerinin güvenli olduğunu bir kez daha kamuoyuna saygıyla duyururuz" denildi. - TRABZON

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Türkiye, Kinder, Tarım, Ekonomi, Haberler

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