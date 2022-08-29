Fed'in faiz mesajı sonrası ABD doları 20 yılın zirvesine çıktı

Fed Başkanı Powell'ın cuma günü yapılan Jackson Hole toplantılarında verdiği yüksek faiz oranlarının uzun süre devam edeceği mesajı ABD dolarını önde gelen para birimleri karşısında 20 yılın zirvesine taşımış durumda. Öte yandan yurtiçinde ise dolar/TL 18,17 ve Euro/TL 18,02 seviyelerinde işlem görüyor.

Küresel piyasalar, Fed'in eylül toplantısında 75 baz puan faiz artıracağına yönelik fiyatlamaların güçlenmesiyle negatif bir tablo sergiliyor. Yeni haftaya başlarken Asya piyasalarında ve ABD vadeli piyasada satış ağırlıklı görünüm etkili. Dolar güçlenmeye devam ederken, ABD 10 yıllık faizi yüzde 3,11'in üzerinde.

109,44 İLE 20 YILIN ZİRVESİNE ÇIKTI

Fed Başkanı Powell'ın Cuma günü Jackson Hole toplantılarında verdiği yüksek faiz oranlarının uzun süre devam edeceği mesajı ABD dolarını önde gelen para birimleri karşısında 20 yılın zirvesine taşımış durumda. ABD dolarının önde gelen para birimleri karşısındaki değerini gösteren Dolar endeksi bu sabah 109,44 ile 20 yılın zirvesine çıktı.

"ENDEKSİN BU HAFTA 110 SEVİYESİNE DOĞRU GİTMESİNİ BEKLİYORUZ"

CBA ekonomistleri yaptıkları değerlendirmede, "Powell, bazı piyasa katılımcılarının beklediği gibi güvercin bir tutum içinde olmadıkları açıkça ortaya koydu. Dolar Endeksi'nin bu hafta 110 seviyesine doğru gitmesini bekliyoruz. Piyasa katılımcıları büyük merkez bankalarının daha agresif şekilde faiz artırmaya devam edeceklerini fiyatlamayı sürdürecekler" ifadelerini kullandılar.

DOLAR 18,17 SEVİYELERİNDE İŞLEM GÖRÜYOR

Geçen hafta 2002'den bu yana en düşük seviyesi olan 0,9901'e geriledikten sonra, haftayı yüzde 0,7 azalışla 0,9964'ten tamamlayan Euro/dolar, bu sabah 0,9915 seviyelerinde. Yurtiçinde ise dolar/TL 18,17 ve Euro/TL 18,02 seviyelerinde işlem görüyor.

FED ÖNCESİ SON KRİTİK VERİ

Bu hafta gözler ABD'de tarım dışı istihdam verisinde olacak. Temmuz ayı tarım dışı istihdam rakamı 250 bin olan piyasa beklentisinin belirgin şekilde üzerinde 528 bin kişi artış göstermişti. Ağırlıklı piyasa beklentisi bu kez 300 bin gibi daha ılımlı bir artışa işaret ediyor. Analistlere göre; bir kez daha beklentilerden kuvvetli bir artış yaşanırsa bu durum Fed'in agresif faiz artırımlarına devam edeceğine yönelik algıyı destekleyerek risk iştahının küresel ölçekte daralmasına neden olabilir.

Haftanın ilk günü yurt içinde ekonomik güven endeksi ve dış ticaret verileri takip edilecek. Yurt dışında ise öne çıkan bir veri bulunmuyor. Haziran ayında 8,17 milyar dolar olan dış ticaret açığının Temmuz ayında ise 10,6 milyar dolara ulaşması bekleniyor.