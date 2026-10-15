Haberler

Eylülde bütçe 532,2 milyar lira açık verdi, gelirler 1 trilyon 253,1 milyar oldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı eylül bütçe sonuçlarına göre gelirler 1 trilyon 253,1 milyar lira, giderler 1 trilyon 785,4 milyar lira oldu. Eylülde 532,2 milyar lira açık veren merkezi yönetim bütçesinde ocak-eylül açığı 1 trilyon 840,3 milyar liraya ulaştı.

Türkiye'nin merkezi yönetim bütçe gelirleri eylülde 1 trilyon 253,1 milyar lira, giderleri 1 trilyon 785,4 milyar lira olarak belirlendi.

Hazine Ve Maliye Bakanlığı, eylül ayına ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, eylülde bütçe gelirleri geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 22,7 artarak 1 trilyon 253 milyar 149 milyon liraya yükseldi. Bütçe giderleri de yüzde 34,1 artışla 1 trilyon 785 milyar 391 milyon liraya ulaştı.

Ocak-eylül döneminde ise bütçe gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 34,5 artışla 12 trilyon 107 milyar 800 milyon liraya çıktı. Bütçe giderleri de aynı dönemde yüzde 36,4 yükselerek 13 trilyon 948 milyar 130 milyon lira oldu.

Merkezi yönetim bütçesi eylülde 532 milyar 242 milyon lira, ocak-eylül döneminde 1 trilyon 840 milyar 330 milyon lira açık verdi.

(Sürecek)

Kaynak: AA
Bu haber 118 sitede yayınlandı.
Sarıyer’de stüdyoda mahsur kalan Demet Özdemir botla kurtarıldı

Stüdyoda mahsur kalan ünlü oyuncu botla kurtarıldı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye, Suudi Arabistan'a asker gönderecek mi? MSB'den açıklama var

Türkiye, Suudi Arabistan'a asker gönderecek mi? MSB'den açıklama var
Bakan Çiftçi son durumu paylaştı: İstanbul'dan 8 bin 815 ihbar geldi

Bakan Çiftçi, İstanbul'daki son durumu paylaştı! Binlerce ihbar var
6'sını Fenerbahçe yedi, 46 gol atıldı! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

Tam 46 gol atıldı! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
Manşetler olay! Herkes Fenerbahçe'nin 6-0'lık hezimetini konuşuyor

Dünyaya rezil olduk! Herkes 6-0'lık hezimeti konuşuyor
Kazadan 7 saat önce 'Yağmur daha da hızlanırsa ölürüz' demişti! Antalya'da 22 yaşındaki genç hayatını kaybetti

7 saat önce 'ölürüz' demişti! Son videosu yürekleri yaktı
'Hayırsever' kılıfıyla insanları zehirliyorlardı! Uyuşturucu baronları deşifre oldu! 'Abla' ve 'Baroniçe' de var

"Hayırsever" kılıfıyla gizlendiler! Uyuşturucu baronları deşifre oldu
İstanbul'da felaketin fotoğrafı! Araçlar üst üste yığıldı

Mahalle bir gecede savaş alanına döndü