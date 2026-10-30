ExxonMobil ve Chevron'un üçüncü çeyrek net karları 15,4 ve 9,9 milyar dolara çıktı

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ABD'li enerji şirketleri ExxonMobil ile Chevron'un net karları, bu yılın üçüncü çeyreğinde yıllık bazda sırasıyla yüzde 104,2 ve yüzde 180,4 arttı.

ExxonMobil ile Chevron, 2026 yılının temmuz-eylül dönemine ilişkin bilançolarını açıkladı.

Buna göre, ExxonMobil'in net karı üçüncü çeyrekte yıllık bazda yüzde 104,2 artarak 15,4 milyar dolara yükseldi. Şirket, 2025'in aynı döneminde 7,5 milyar dolar net kar elde etmişti.

ExxonMobil'in geçen yılın üçüncü çeyreğinde 1,76 dolar olan hisse başına net karı da bu yılın aynı döneminde 3,72 dolara çıktı.

ExxonMobil Üst Yöneticisi Darren Woods, finansal sonuçlara ilişkin açıklamasında, şirketin üçüncü çeyrekte küresel enerji ihtiyaçlarını karşılama konusundaki zorluklara yanıt vermeyi sürdürdüğünü belirtti.

Chevron'un net karı da üçüncü çeyrekte yıllık bazda yüzde 180,4 artarak 9,9 milyar dolara yükseldi. Şirket, geçen yılın aynı döneminde 3,5 milyar dolar net kar açıklamıştı.

Chevron'un geçen yılın üçüncü çeyreğinde 1,82 dolar olan hisse başına net karı da bu yılın aynı döneminde 5,06 dolara çıktı.

Chevron Üst Yöneticisi Mike Wirth, finansal sonuçlara ilişkin değerlendirmesinde, enerji arzını artırmaya yönelik yatırımlarını sürdürürken güçlü operasyonel performans sergilediklerini ve faaliyetlerini disiplinli bir şekilde yürüttüklerini belirtti.

Wirth, arzın kısıtlı olduğu piyasalara daha fazla enerji sunmak amacıyla yatırımlarını sürdürdüklerini ifade etti.

Küresel enerji piyasasında Rusya ve Orta Doğu'daki rafinerilere yönelik saldırıların yol açtığı arz kesintileri, özellikle akaryakıt fiyatlarında yükselişe neden olurken ABD'li rafineri işletmecileri üretimlerini artırmıştı.

Kaynak: AA