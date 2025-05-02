Exxon Mobil ve Chevron'un İlk Çeyrek Karları Düşüşte

Exxon Mobil ve Chevron'un İlk Çeyrek Karları Düşüşte
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ABD'li enerji şirketleri Exxon Mobil ve Chevron, zayıflayan petrol fiyatlarının etkisiyle 2024'ün ilk çeyreğinde karlarının düştüğünü açıkladı. Exxon Mobil'in karı yıllık yüzde 6.2, Chevron'un karı ise yüzde 36.4 azaldı.

NEW ABD'li enerji devi Exxon Mobil'in ilk çeyrekteki karı yıllık bazda yüzde 6,2, ülkenin büyük petrol üreticilerinden Chevron'un karı da yüzde 36,4 azaldı.

Enerji şirketleri Exxon Mobil ile Chevron ocak-mart dönemine ilişkin bilançolarını açıkladı.

Buna göre, Exxon Mobil'in ilk çeyrekteki karı, zayıflayan petrol fiyatlarının etkisiyle yıllık bazda yüzde 6,2 azalışla 7,7 milyar dolara geriledi. Exxon Mobil, 2024'ün ilk çeyreğinde 8,2 milyar dolar kar bildirmişti.

Enerji devinin geçen yılın ilk çeyreğinde 2,06 dolar olan hisse başına net karı, bu yılın ilk çeyreğinde 1,76 dolara geriledi.

ABD'nin büyük petrol üreticilerinden Chevron'un karı da ocak-mart döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 36,4 azalarak 3,5 milyar dolara düştü.

Şirket, 2024'ün ocak-mart döneminde 5,5 milyar dolar kar elde etmişti.

Chevron'un geçen yılın ilk çeyreğinde 2,97 dolar olan hisse başına net karı da bu yılın ilk çeyreğinde 2 dolar oldu.

Öte yandan, Chevron, hisse geri alımlarının hızını yavaşlatacağını bildirdi.

Kaynak: AA / Sevgi Ceren Gökkoyun - Ekonomi
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