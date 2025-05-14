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Ev Kadınlarına Emeklilik Hakkı Tanınacak

Ev Kadınlarına Emeklilik Hakkı Tanınacak
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ev kadınlarına emeklilik hakkı tanınacağını duyurdu. Çalışmanın detayları yapılacak analizler sonucunda belirlenecek ve 2028 yılına kadar tamamlanması hedefleniyor.

BAKAN IŞIKHAN: EV KADINLARINA EMEKLİLİK HAKKI TANIYACAĞIZ

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Ev kadınlarına emeklilik hakkı tanıyacağız ama bunun sınırını çok iyi bilmemiz lazım. Kaç çocuğu var, engelli çocuğu var mı, geçirilen hizmet süresi vesaire bunlara bakacağız. Cumhurbaşkanımızın müjdesiydi zaten, inşallah 2028'e gelmeden tamamlayacağız" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TBMM'de AK Parti'nin grup toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Işıkhan, asgari ücretli ve emeklilerin ara zam talebine ilişkin, "Emeklilerle ilgili herhangi bir çalışmamız söz konusu değil şu an. Zaten temmuzda enflasyon kaynaklanan zam farkını alacaklar. Tabii asgari ücrette ara zam için şu an çok erken. Zamanı geldiğinde gerekli değerlendirmeyi yaparız ama şu an çok erken" dedi.

'ÜCRET NOKTASINA HENÜZ GELİNMEDİ'

Ardından Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Anlaşma Protokolü'ne ilişkin soruları yanıtlayan Işıkhan, "İki taraf da yoğun bir şekilde çalışıyor. Yavaş yavaş sürecin sonuna doğru geliyoruz. İşveren kesimi teklifini yapacak, işçi kesimi de bunun üzerine müzakerelerde bulunacak. Ağustosta da biliyorsunuz; kamu kesiminin toplu sözleşme dönemi geliyor. Kısa sürede inşallah bunu tamamlayacağız. Burada koordinatör kısmındayız. Hem işveren sendikalarıyla hem de işçilerle birlikte çalışarak süreci başarıyla tamamlayacağız. Şu anda müzakereler devam ettiği için ücret noktasına henüz gelinmedi. O aşamaya gelindiği zaman teklifler yapılacak. Sonrasında uzlaşmayla, başarıyla, kamu dengesini ve disiplinini gözeterek, kamu işçilerimize gerekli desteği vererek bu süreci tamamlayacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

'İÇERİĞİ DAHA NETLEŞTİRİLMEDİ'

Bakan Işıkhan, ev hanımlarına emeklilik düzenlemesine ilişkin de "Ev kadınlarının emekliliğine yönelik bir çalışmamız var. Bunu da inşallah haziran veya temmuz ayında altyapısını hazırladıktan ve teknik analizini yaptıktan sonra Ekonomi Koordinasyon Kurulu'na getireceğiz. İçeriği daha netleştirilmedi. Çünkü bir analiz yapmamız gerekiyor. Ev kadınlarına emeklilik hakkı tanıyacağız ama bunun sınırını çok iyi bilmemiz lazım. Kaç çocuğu var, engelli çocuğu var mı, geçirilen hizmet süresi vesaire bunlara bakacağız. Cumhurbaşkanımızın müjdesiydi zaten, inşallah 2028'e gelmeden tamamlayacağız" dedi.

Haber: ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
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