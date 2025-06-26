Euroda 4 yıl sonra bir ilk! Rekor üstüne rekor kırdı

Küresel piyasalarda dolar değer kaybediyor. Dolar endeksinin de önümüzdeki 12 ay içinde gerileme göstereceğine dair tahminler dev bankalar tarafından yayımlanmaya başladı.

FAİZ BEKLENTİSİ PİYASALAR TARAFINDAN FİYATLANIYOR

ABD ekonomisinin içinde olduğu sıkıntılı günler doların ivme kazanmasına engel oluyor. Fed'in faizi yıl sonuna kadar indirmeyeceğine dair beklentiler piyasalar tarafından fiyatlanıyor.

4 YILIN ZİRVESİNE ULAŞTI

Euro ise dolar karşısında 2021 yılından bu yana en yüksek seviyeleri test etmeye devam ediyor. Euro/dolar paritesi 1.1717'ye kadar yükseldi ve 4 yılın zirvesine ulaştı.

TARİHİ REKOR

Euro/TL kuru da 46.7331 seviyesine ulaşarak tarihi yüksek noktalara çıkarken bugün saat 10.20 itibarıyla 46,70 seviyesinden işlem görüyor.