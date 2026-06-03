ETİ'nin Kurumsal İletişim ve Müşteri İlişkileri Kıdemli Direktörü Dilge Berktaş oldu

ETİ, kurumsal iletişim alanında deneyimli bir ismi kadrosuna kattığını duyurdu. Dilge Berktaş, 1 Haziran 2026 itibarıyla ETİ Kurumsal İletişim ve Tüketici İlişkileri Kıdemli Direktörü olarak göreve başladı.

Türkiye'nin önde gelen gıda şirketlerinden ETİ, kurumsal iletişim alanında deneyimli bir ismi kadrosuna kattı. Dilge Berktaş, 1 Haziran 2026 itibarıyla ETİ Kurumsal İletişim ve Tüketici İlişkileri Kıdemli Direktörü olarak göreve başladı.

Yaklaşık 30 yıllık deneyime sahip olan Berktaş; The Coca-Cola Company Türkiye, Samsung ve Getir gibi global şirketlerde üstlendiği rollerle stratejik iletişim, itibar ve kriz yönetimi ile medya ilişkileri alanlarında önemli bir uzmanlığa sahip. Son olarak Getir'de Kurumsal İletişim Direktörü olarak görev yapan Berktaş, Getir ve alt markalarının iletişim stratejilerinin yapılandırılması ve yönetilmesinde kritik rol üstlendi.

Yeni görevinde ETİ'nin kurumsal itibar yönetimine liderlik edecek olan Berktaş; medya ilişkileri, lider iletişimi, sürdürülebilirlik, sosyal sorumluluk ve tüketici ilişkileri alanlarından sorumlu olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı