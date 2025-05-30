Esnaf Kurban Bayramı'ndan Umutlu: ''Küçük Esnafa Yönelmek Lazım''

Esnaf Kurban Bayramı'ndan Umutlu: ''Küçük Esnafa Yönelmek Lazım''
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Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şeyhi Odakır, Kurban Bayramı ve yaz sezonunun başlamasıyla birlikte esnaf işlerinin hareketlendiğini belirtti. Vatandaşları küçük esnafa yönelmeye çağıran Odakır, kredi erişiminin artırılmasının piyasalara olumlu etkisi olacağını söyledi.

Esnaf Kurban Bayramı'ndan umutlu

KESOB Yönetim Kurulu Başkanı Şeyhi Odakır: "Kurban Bayramı ve yaz sezonu nedeni ile işlerde hareketlenme başladı"

"Bayramda vatandaşlarımızın küçük esnafa yönlenmesi lazım"

"Bayram sonrasında işlerimizin daha da açılacağını düşünüyorum"

KAYSERİ - Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Şeyhi Odakır, Kurban Bayramı'nın yaklaşması ve yaz sezonunun da açılması ile işlerin hareketlenmeye başladığını söyleyerek, "Bayramda vatandaşlarımızın küçük esnafa yönlenmesi lazım" dedi.

Esnafın krediye ulaşılabilirliği artarsa piyasanın da daha fazla hareketleneceğini söyleyen KESOB Yönetim Kurulu Başkanı Şeyhi Odakır, "Bildiğiniz gibi yaz sezonu başladı. İşlerin de hareketlenmesi başladı. Tabi Kurban Bayramı da yaklaştı. Bunlardan dolayı çarşıda, pazarda, oto sanayilerinde bir hareketlilik var ama tabi beklediğimiz o hareketlilik yok. Bu hareketliliğin olmamasının nedenini de banka kredilerine bağlıyorum ben. Şöyle ki küçük esnaf zaten kendi birikimleri ile geçinebiliyor. Biraz daha işimi büyüteyim derse de bunun için bir krediye ulaşması gerekiyor. Biz Kredi Kefalet Kooperatiflerinden kredi veriyoruz. Devletimizden Allah razı olsun, yıllık yüzde 50 gibi olan yıllık faizi yüzde 25 ile veriyor ama esnafın belli bir kısmı ulaşabiliyor. Herkes bu krediye ulaşamıyor. Bunun için de banka faizlerinin düşürülmesi gerektiğini düşünüyorum. Burada esnafta ticaret bana göre şu anda çok zayıf dönüyor. Çünkü örnek veriyorum bir ev alma satma dersek, krediler aşırı yüksek. Burada da esnaf krediye ulaşamıyor. Ulaşabilse piyasada bir hareketlilik olacak. Bu hareketlilik de bankalar dolayısıyla oluyor. Devletimiz burada faiz oranlarını nasıl düşürecek bilemiyorum ama bu faizlerin düşmesi gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Odakır, bayramda vatandaşların küçük esnafa yönlenmesi gerektiğini söyleyerek, "Önümüz bayram. Burada ben özellikle vatandaşlarımızı bir konuda uyarmak istiyorum. Küçük esnafa yönlenmeleri lazım. Küçük esnafın kalkınması, ayakta durması lazım. Küçük esnafımız bu ülkenin çimentosudur. Onlar olmadan büyük esnaf olmaz. Zaten fabrikalara gidin hep küçük esnaflıktan bir yere gelmişlerdir. Diğer yandan da önümüz yaz sezonu ve işlerimizin inşallah bayramdan sonra daha da açılacağını düşünüyorum. Çünkü gurbetçi mevsimi yaklaşıyor. Temmuz-Ağustos aylarında biz özellikle birlik olarak havaalanında gurbetçileri karşılıyoruz. Burada amacımız şehrin ticaretini, ekonomisini canlandırmak. Bundan dolayı hareketlensin diye bu etkinlikleri yapıyoruz. Ben şimdiden Kurban Bayramı'nın özellikle esnafımıza, sanatkarımıza ve bütün İslam alemine hayırlar getirmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EREN KAN - Ekonomi
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