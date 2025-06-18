Eska, Ukrayna'da Yeni Montaj Hattı Kurdu

Doğal gaz regülatörü üretimi firmalarından Eska, küresel büyüme stratejisi doğrultusunda Ukrayna'da yeni montaj hattı kurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yeni hat Avrupa'daki üretim ve dağıtım kapasitesini önemli ölçüde artırıyor. Bu yatırım, şirketin Avrupa pazarındaki lojistik ve tedarik süreçlerini hızlandırırken, uluslararası üretim gücünü de daha sağlam bir zemine oturtuyor.

Yıllık 500 bin adet üretim kapasitesiyle planlanan tesiste, gelecek beş yıl içinde kademeli artışlarla toplam 5 milyon adet üretim kapasitesine ulaşılması öngörülürken, Eska partnerliğinde ilk yatırım tutarı 2 milyon avronun üzerinde belirlenen projenin, uzun vadede 10 milyon avroyu aşan yatırım hacmine ulaşması bekleniyor.

Tesisin işletmesinde görev alacak 50'den fazla yerel çalışanın, üretime geçmeden önce Eska'nın kalite standartları, teknik uygulamaları ve üretim disiplinine yönelik kapsamlı bir eğitim sürecinden geçmesi planlanıyor. Eska, aynı zamanda bölgedeki teknik okullarla kurduğu işbirlikleriyle yerel iş gücünün nitelikli ve sürdürülebilir şekilde gelişimini desteklemeyi amaçlıyor.

Eska'nın Ukrayna'daki montaj hattı yalnızca üretim verimliliğiyle değil, aynı zamanda çevresel sürdürülebilirlik anlayışıyla da öne çıkıyor.

Enerji verimliliği yüksek sistemlerin kullanıldığı tesiste, düşük emisyon değerlerine sahip ekipmanlar, çevre dostu iklimlendirme çözümleri ve etkin atık yönetim politikalarıyla karbon ayak izi minimum seviyeye indirilirken, tüm bu uygulamalar doğrultusunda tesisin CE, ISO 9001 ve ISO 14001 sertifikasyon süreçleri de tamamlandı.

Özbekistan ve Cezayir'deki montaj hatları ve Hindistan'daki test merkezinin ardından Ukrayna'da devreye alınan olan tesis, Eska'nın küresel üretim ağındaki en yeni durağını oluşturuyor. Böylece şirket, küresel tedarik zincirinde yalnızca tamamlayıcı bir aktör değil, stratejik öneme sahip bir üretici olarak konumlanıyor.

3 kıtada 4 farklı ülkeye yönelik pazarlarda fizibilite çalışmaları tamamlandı

Tedarik zinciri yönetiminde ana üretici olma hedefiyle ilerleyen Eska, farklı coğrafyalarda üretim gücünü daha da yaygınlaştırmayı sürdürüyor.

Eska'nın Ukrayna'daki yatırımı Türkiye'nin doğal gaz teknolojilerindeki rekabet gücünü küresel ölçeğe taşıyan stratejik adım niteliği taşıyor.

Benzer yatırımlar için 3 kıtada 4 farklı ülkeye yönelik pazarlarda fizibilite çalışmalarını tamamlayan Eska, küresel ayak izini daha da genişletme hedefiyle yoluna devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Eska Genel Müdürü Murat Çalapkul, Ukrayna'daki yatırımın yalnızca üretim kapasitelerini artırmakla kalmayıp, aynı zamanda Eska'nın global vizyonunu, mühendislik yetkinliğini ve yerel iş gücüne olan inancını da somut ve stratejik biçimde ortaya koyduğunu belirtti.