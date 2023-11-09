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Erzurum Ticaret Borsasında Büyükbaş Hayvan Eti 284 Liradan Satıldı

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Ekonomi Haberleri

Erzurum Ticaret Borsasında büyükbaş hayvan eti kilogramı 284 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 284 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYATEN ÇOK FİYATORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Büyükbaş etKg284,00284,00284,00HTS
Civil peynirKg100,00125,68102,30HTS
Göğermiş peynirKg135,06140,00138,22HTS
PastırmaKg693,07693,07693,07HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

Kaynak: AA / Ekonomi

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