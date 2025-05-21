Erzurum'da Kadınlara Özel İstihdam Garantili Müşteri Hizmetleri Eğitimi Başlıyor

Erzurum'da Kadınlara Özel İstihdam Garantili Müşteri Hizmetleri Eğitimi Başlıyor
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Erzurum'da Ticaret ve Sanayi Odası'nın katkısıyla 750 kişilik istihdam garantili müşteri hizmetleri eğitimi başlatılıyor. Eğitimin kadınlara öncelik vereceği ve eğitimin toplam süresinin 780 saat olacağı açıklandı.

Erzurum'da, Ticaret ve Sanayi Odası'nın desteğiyle 750 kişilik istihdam garantili müşteri hizmetleri eğitimi başlıyor. İstihdamda kadın önceliği olacak.

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO), CCH Erzurum İletişim ve Hizmet Yönetimi A.Ş., Erzurum Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü ve Atatürk Üniversitesi iş birliğiyle yürütülecek proje kapsamında eğitim süresince 70 bin TL'ye yakın maddi destek sağlanacak. Eğitim süresi 780 saat ve 4 ay sürecek. Katılımcıların en az %60'ı eğitim sonrası işe alınacak. Başlangıç tarihi: 25 Haziran 2025 ve başvurular İŞKUR üzerinden yapılacak. Proje kapsamında kadın istihdam oranın yüzde 80'den fazla olmasının hedeflendiği vurgulandı.

ETSO'da düzenlenen protokol imza törenine Erzurum Vali Yardımcısı İlyas Öztürk, EBB Genel Sekreter Yardımcısı Köksal Yavuz, ETSO Başkanı Saim Özakalın, İŞKUR Erzurum İl Müdürü Abdulkadir Mutlu, Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yüksel Göktaş ve firma temsilcileri katıldı. Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası, CCH Erzurum İletişim ve Hizmet Yönetimi A.Ş. ve Atatürk Üniversitesi iş birliğiyle hayata geçirilecek proje kapsamında, Müşteri Hizmetleri Görevlisi/Asistanı mesleğinde kurslar düzenlenecek. Mesleki eğitim kursları; 10 Haziran 2025–31 Aralık 2025 tarihleri arasında, aylık taleplere göre 25 kişilik gruplar halinde başlatılacak. Her kurs grubu; 104 fiili gün, 4 takvim ayı süresince, haftada 6 gün, günde 7 buçuk saat olmak üzere haftalık 45 saat eğitim alacak şekilde planlanmış olup toplam kurs süresi 780 saat olacak. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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