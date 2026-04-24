Enuygun.com mayısta öne çıkan tatil rotalarını paylaştı

Enuygun.com, mayısta resmi tatillerin sunduğu uzun tatil fırsatlarıyla birlikte seyahat planlarında öne çıkan rotaları paylaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, mayısta hafta sonlarıyla birleşen resmi tatiller, çalışanlara kısa ve uzun süreli tatil planları için geniş seçenekler sunuyor. Bu dönemde doğa, kültür ve deniz turizmine yönelik rotalar ön plana çıkıyor.

Karadeniz'in serin yaylaları, bahar aylarında yeşilin en canlı tonlarını görmek isteyenler için öne çıkarken, Ege'de Urla'nın bağ rotaları gastronomi turizmine ilgi duyanlara alternatif sunuyor. Tarihi keşfetmek isteyenler için Göbeklitepe, Kapadokya, Safranbolu ve Mardin gibi rotalar da mayısta daha sakin bir atmosferde ziyaret edilebiliyor.

Kurban Bayramı tatilinin hafta sonlarıyla birleşmesiyle daha uzun rotalara ilgi artıyor. Gaziantep'ten başlayıp Mardin'e uzanan Mezopotamya hattı öne çıkan seçenekler arasında yer alıyor. Öte yandan Bozcaada ve Assos gibi Ege kıyıları da sezon öncesi sakinliğiyle tercih edilen rotalar arasında bulunuyor.

Deniz tatili planlayanlar için Antalya, Bodrum ve Fethiye gibi popüler merkezler de mayısta daha uygun fiyat ve daha düşük yoğunlukla öne çıkıyor.