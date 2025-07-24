Enpara kullanıcıları dikkat! IBAN'lar değişecek

Enpara kullanıcıları dikkat! IBAN'lar değişecek
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QNB Finansbank bünyesinde faaliyet gösteren Enpara, bankadan ayrılma sürecine girdi. Sürecin tamamlanmasının ardından kullanıcıların IBAN numaraları değişecek.

Enpara kullanıcılarının IBAN'ı değişiyor. Dijital bankacılıkta öncü uygulamalardan biri olan Enpara, QNB Finansbank'tan ayrılarak bağımsız bir yapı haline geliyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan (BDDK) gerekli izinlerin alınmasının ardından, ayrılık süreci resmiyet kazanacak.

QNB Finansbank çatısı altında faaliyet gösteren Enpara, ayrılıkla birlikte ayrı bir banka lisansı altında hizmet vermeye başlayacak. Bu değişiklik kapsamında, mevcut Enpara kullanıcılarının IBAN numaraları da yenilenecek.

Enpara kullanıcıları dikkat! IBAN'lar değişecek

Enpara yetkililerinden edinilen bilgiye göre, kullanıcılar bu geçiş sürecinden etkilenmemeleri için önceden bilgilendirilecek. Yeni IBAN numaralarının, belirli bir geçiş süreciyle birlikte kullanıcılarla paylaşılması bekleniyor.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Devir sonrasında güncel IBAN'larınız yerine hâlâ eski IBAN'larınıza (QNB Bank IBAN'ı) EFT veya SWIFT yapan göndericiler olabilir. Bu durumda, eğer önceden talimat verilmişse, QNB Bank gelen bu transferleri Enpara Bank'taki hesabınıza 90 gün boyunca otomatik ve ücretsiz şekilde aktaracaktır."

Talimat verilmemesi halinde söz konusu para transferlerinin göndericiye iade edileceği vurgulandı.

Öte yandan, ayrılığın Enpara kullanıcılarının birikimlerine, hesaplarına ya da hizmet kalitesine olumsuz bir etkisi olmayacağı vurgulandı. Enpara, bağımsız yapısıyla dijital bankacılıkta hizmetlerini sürdürmeye devam edecek.

Haberler.com / Selcan Tüten - Ekonomi
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