Enpara'dan kasko yaptıran müşterilerine yüzde 15 nakit iade imkanı

Enpara'nın sunduğu yeni hizmetle kullanıcılar, satın aldıkları kasko poliçesi üzerinden yüzde 15 nakit iade alabilecek.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Enpara, müşterilerine finansal avantajlar sunan hizmetlerine bir yenisini daha ekledi.

Buna göre, araç sahipleri, kasko seçeneklerini Enpara mobil uygulaması üzerinden tek bir ekranda görüntülerken, sunulan nakit iade imkanıyla istenilen kasko seçeneğine çok daha avantajlı şekilde sahip olunabiliyor.

Poliçe tutarı fark etmeksizin geçerli olan yüzde 15 nakit iade sayesinde kullanıcılar, ihtiyaçlarına en uygun poliçeyi seçerken ek bir kazanç da elde ediyor. Nakit iade tutarı, poliçe satın alımından 30 gün sonra müşterilerin Enpara Vadesiz Türk Lirası hesaplarına yatırılıyor.

Enpara'da kasko teklifleri, sektörde yaygın olarak "üst paket" ya da "genişletilmiş paket" olarak tanımlanan kapsamlı teminat yapılarıyla sunuluyor. Yeni hizmet kapsamında anlaşmalı sigorta firmalarından trafik sigortası teklifi de alınarak kasko ve trafik sigortası süreçleri tek bir yerden yönetilebiliyor.

Enpara müşterileri, Cep Şube üzerinden Türkiye Sigorta, Anadolu Sigorta, HDI Sigorta ve Sompo Sigorta olmak üzere sigorta firmalarından kasko ve trafik sigortası teklifi alabiliyor.

Farklı firmalar tarafından sunulan teklifler tek ekranda görüntülenebiliyor ve alternatifler kolayca karşılaştırılabiliyor.

Sadeleştirilmiş teminat tabloları ve anlaşılır poliçe yapısı sayesinde, kasko seçimi daha şeffaf ve pratik hale geliyor. Böylece kullanıcılar yalnızca fiyat değil, kapsam karşılaştırması da yaparak kendileri için en uygun olan teklife karar verebiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enpara Bank Bireysel ve İşletme Bankacılığı'ndan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kürşat Abit, Enpara'nın, müşterilerin hayatına dokunan tüm alanlarda "değer yaratma" vizyonuyla çalışmalarını hayata geçirdiğini belirtti.

Abit, müşteriler için hayatın farklı alanlarında da somut fayda yaratan çözümler geliştirmeye odaklandıklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Araç sahipleri için önemli bir gider olan kaskoyu, sağladığımız nakit iade avantajı ve kolay karşılaştırma imkanı ile daha erişilebilir ve avantajlı hale getiriyoruz. Amacımız yalnızca ürün sunmak değil, müşterilerimizin aynı zamanda gerçek anlamda kazanç sağladığı bir deneyim oluşturmak. Önümüzdeki dönemde de müşterilerimize doğrudan finansal fayda sağlayan, hayatlarını kolaylaştıran çözümler sunmayı sürdüreceğiz."