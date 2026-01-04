Bakan Işıkhan: 'Engelli ve eski hükümlü vatandaşlarımızın istihdamını artırmak için 2025 yılının 3'üncü döneminde 288 projeye destek olduk'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Engelli ve eski hükümlü vatandaşlarımızın istihdamını artırmak için 2025 yılının 3'üncü döneminde 288 projeye destek olduk. Toplamda 124 milyon liradan fazla hibe desteği tahsis ettik" dedi.

Bakan Işıkhan, çalışma hayatına adım atmak isteyen engelli ve eski hükümlü vatandaşların kendi işini kurması ve mesleki eğitim alması amacıyla birtakım projeler ürettiklerini belirtti. Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, engelli ve eski hükümlü vatandaşların istihdamını artırmak amacıyla 2025 yılının 3'üncü döneminde 288 projeye destek olduklarını belirterek, bu projelere toplamda 124 milyon liradan fazla hibe desteği verdiklerini açıkladı. - ANKARA