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Enflasyon tahmini sonrası hesaplar değişti! İşte asgari ücret için konuşulan rakam

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Yıl sonu enflasyon tahmini revize edildi. Orta Vadeli Plan'daki hedefe göre yıl sonunda enflasyonun yüzde 41.5'e gerileyeceği tahmin ediliyor. Enflasyon tahmini sonrası ocak ayında asgari ücretin 24 bin 500 TL ile 25 bin TL seviyelerine yükselmesi bekleniyor.

Hükümet ve ekonomi yönetimi tarafından yıl sonu enflasyon beklentileri netleşmeye başladı. Son olarak yeni Orta Vadeli Program'da yıl sonu enflasyonunun yüzde 41.5'e gerileyeceği tahmin edildi.

ERDOĞAN "ÇALIŞANI EZDİRMEYECEĞİZ" DEMİŞTİ

Milyonlarca çalışan, asgari ücretli, memur ve emeklinin maaşı enflasyon rakamları üzerinden değerlendiriliyor. Emekliler ve memurlar 6 aylık periyotlarda zam alırken, asgari ücrette zam yıllık belirleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önceki demeçlerinde çalışanları enflasyonun altında ezdirmeyeceklerini defalarca dile getirmişti.

Peki OVP'deki enflasyon tahminine göre asgari ücrete yıl sonunda zam oranı ne olur? Bir refah payı gündeme gelir mi? Net 17 bin 2 TL olan asgari ücret yeni dönemde ne kadar olur?

Konuyla ilgili tüm merak edilenleri açıklayan Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz şu ifadeleri kullandı: "2025-2027 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Program'da (OVP) özellikle fiyat istikrarı kıstasında 2024 yılı Haziran ayı itibarıyla başlayan dezenflasyon sürecinin devamıyla enflasyon oranının program döneminde tek haneli seviyelere indirilerek bu seviyelerde istikrar kazanması amaçlanmaktadır.

Yönetilen, yönlendirilen fiyatlar bölümünde ise enflasyon tahmini ve hedeflerine uyumun artırılarak belli bir disiplinde gidileceği, ücret-fiyat sarmalının önlenmesine istinaden asgari ücret artışlarıyla dezenflasyon sürecinde kurallı bir yol izleneceği, para politikasındaki kararlı duruşla birlikte yurt içi talepte dengelenme, döviz kurunda istikrarlı iyileşmenin devamıyla aylık enflasyonun ana eğilimindeki düşüşün yılın geri kalanında süreceği ve TÜFE yıllık artış oranının yıl sonunda yüzde 41,5 seviyesine gerileyeceği öngörülmektedir.

Hükümetin ekonomi kurmaylarının geçmiş dönem söylemlerine dikkat ettiğimiz zaman ise dar gelirlinin, emeklinin enflasyona ezdirilmemesi şeklinde ücret politikası izlenmektedir. Yıl sonu enflasyonun %41,5 civarında hedeflendiğinden ötürü asgari ücretin belirtilen rakamların altına düşmeyeceği kanaatindeyim.

REFAH PAYI GÜNDEME GELİR Mİ?

Evet mümkün, aralık ayı başında asgari ücret komisyonu toplanacak. Toplamda 15 kişilik komisyon üzerinden 5'i işçi sendikası, 5'i işveren sendikası 5 kişi de Çalışma Bakanlığı liderliğinde bir araya gelecek.

01.08.2004 tarihli 25540 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik asgari ücreti işçilere normal bir çalışma günü karşılığı ödenen ve işçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım ve kültür gibi zorunlu ihtiyaçlarını günün fiyatları üzerinden asgari düzeyde karşılamaya yetecek ücret olarak tanımlamıştır.

Burada ücret belirleme esaslarına baktığımızda ülkenin içinde bulunduğu sosyal ve ekonomik durumu, ücretliler geçinme indeksleri, fiilen ödenmekte olan ücretlerin genel durumu ve geçim şartları göz önünde bulundurulur. Önceki asgari ücret tespitlerine baktığımızda enflasyonun üzerinde refah payı olarak eklenti yapıldığını gözlemlemekteyiz.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLUR?

Asgari ücret tahmini yapılırken, özellikle enflasyon verisi, geçim indeksi ve en önemlisi asgari ücretin '2025 yılı için bir defa mı, yoksa 2 defa mı?' belirleneceği önem teşkil etmektedir. OVP üzerinden 2024 yılı için beklenen enflasyon %41,5. 2025 yılı için ise %17,5 olarak hedeflenmektedir.

Bu veriler ışığında asgari ücrete %45 ile %50 civarında bir fark geleceği kanaatindeyim. Parasal olarak ifade edecek olursak asgari ücretin 24 bin 500 TL ile 25 bin TL seviyelerinde olacağını söyleyebiliriz.

BU SON YÜKSEK ZAM ORANI MI OLACAK?

Evet, özellikle burada enflasyon belirleyici nokta diyebiliriz. OVP üzerinden 2024 yılı %41,5, 2025 yılı %17.5, 2026 yılı 9.7, 2027 yılı % 7.00 olarak hedeflenmiştir. Hedeflenen enflasyonun düşen bir endekste olduğunu, dolayısıyla önümüzdeki üç yılın en fazla zam oranının bu sene olacağını düşünüyorum."

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Ekonomi

Asgari Ücret Asgari Ücret İş Dünyası Ekonomi Finans Güncel

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Yorumlar (8)

ibrahim ibrahim:

bağınız bahçeniz bahar görmesin güzel ülkemi ne hale getirdiniz ...

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Üveys Uyanık:

hersin vicdanlı olması lazım ben okudum o okumadı diye bişi yok bekli imkani olmadı işçi memurdan daha yorucu işlerde calisiyor ve her zmn iş digistiriyor yazık biraz adaletli olun

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Üveys Uyanık:

bırak 25 bini alım gücü memura güre arada makas aralığı çok seyanen zam en doğrusu yoksa denge olmacak

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Ugur Cicek:

Dünyada enflasyon farkındaysanız antin kuntin ülkeler hariç bizde anormal seviyelere çıkarıldı. bilinçli yapıldı halk eziyetini çekiyor bu kadar altını niye biriktiriyor devlet orası düşündürücü. yoksa enflesyonu 1 günde halleder hükümetin değil devleti aliyenin vardır bir bildiği.

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TIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

Şimdiden eridi para zaten

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Hasan Turk:

Suanki ucret gayet yeterli arastirdim cogu afrika ulkesinin 3 kati suan maas sukredin emekli maaslari taban 17 bin olsun ama.iktidar tasarruf yapiyorsa halkta yapmali luks yasami biraz birakin.

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Hasan Aydemir:

kiralar olmuş 25 bin hahaha makarnada yiyemiyecek artık millet taş yer

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Serkan bodrum:

aman fazla zam yapmayın. mazallah et felan yeriz bunyemiz kabul etmez

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