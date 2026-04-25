Haberler

Enerjide acele kamulaştırma kararı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Elektrik İletim AŞ'ye (TEİAŞ) ait çeşitli enerji iletim hattı projeleri kapsamında bazı taşınmazlar için acele kamulaştırma kararı alındı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 154 kV Kırklareli-Pınarhisar Brş.N-Kırklareli OSB Enerji İletim Hattı (Doğu-Batı) ile 154 kV Zeytinli-Gazdepo Brş.N-Tarsus OSB Enerji İletim Hattı projeleri kapsamında, direk yerlerinin mülkiyet şeklinde, iletken salınım gabarisinin ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle TEİAŞ tarafından kamulaştırılması öngörüldü.

Ayrıca, 154 kV Tarsus-Karahan Brş.N-Tarsus OSB Enerji İletim Hattı güzergahında yer alan taşınmazlar için de benzer şekilde acele kamulaştırma yapılmasına karar verildi.

Bunun yanı sıra, çeşitli illerde yer alan enerji iletim ve dağıtım altyapısına yönelik projeler ile kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında da acele kamulaştırma adımları atıldı.

Bu kapsamda, 154/33 kV Oğulbey Transformatör Merkezi Sahası Projesi ile 154/33 kV Arsuz Transformatör Merkezi Projesi için gerekli taşınmazların TEİAŞ tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Öte yandan, Kütahya'nın Simav ilçesinde kurulacak trafo binası ve enerji nakil hatları için gerekli alanların Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ (TEDAŞ) tarafından kamulaştırılması kararlaştırıldı.

Kaynak: AA / Duygu Alhan
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

