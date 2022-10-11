Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Avrupa ülkelerinin gaz talebi hakkında konuştu. Dönmez, açıklamasında "Son zamanlarda pek çok Güneydoğu Avrupa ülkesi gaz taleplerini karşılayabilmek için ülkemizle yoğun temaslarda bulunmaktadır." ifadelerine yer verdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez yaptığı açıklamada, "Son zamanlarda pek çok Güneydoğu Avrupa ülkesi gaz taleplerini karşılayabilmek için ülkemizle yoğun temaslarda bulunmaktadır." dedi.

Bakan Dönmez açıklamalarında şu ifadelerle devam etti;

"Ülkemiz komşu ülkelerdeki doğal gazın Batı'daki pazarlara ulaştırılmasında, şu an olduğu gibi gelecekte de kritik roller üstlenebilir"

Ayrıntılar geliyor...