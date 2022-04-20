Emet'te "Mera Islah ve Amenajman" projesi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Emet'te "Mera Islah ve Amenajman" projesi

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
 - Güncelleme:
Emet'te 'Mera Islah ve Amenajman' projesi

Emet İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce ılgın çalılarından temizlenen alana "Mera Islah ve Amenajman" projesi çerçevesinde yonca, çayır üçgülü ve İngiliz çimi karışımı ekim yapıldığı bildirildi.

Emet İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce ılgın çalılarından temizlenen alana "Mera Islah ve Amenajman" projesi çerçevesinde yonca, çayır üçgülü ve İngiliz çimi karışımı ekim yapıldığı bildirildi.

Emet İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli tarafından ilçeye Kayı Köyünde bulunan merada ılgın çalılarından temizlenen alana Mera Islah ve Amenajman Projesi çerçevesinde Tarım ve Orman Bakanlığı bütçesinden temin edilen Yonca, Çayır Üçgülü ve İngiliz Çimi karışımı ekimi gerçekleştirildi. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Hisarcık, Tarım, Ekim, Emet, Ekonomi, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title