Emekli zammında bomba kulis! En düşük aylık için ilk kez bu rakam dillendirildi

Güncelleme:
Emekli maaşlarına yapılacak artış için gözler, TÜİK'in 5 Ocak 2026 tarihinde açıklayacağı aralık ayı enflasyon verisine çevrildi. Aralık ayı verisiyle birlikte emeklilerin alacağı zam oranı kesinleşecek. Ancak en düşük emekli maaşına düzenleme yapılmazsa çok sayıda emekli şu an aldığı maaşı alacak. Bu nedenle en düşük emekli aylığına düzenleme yapılacağı ve 20 bin lira seviyesine çıkacağı ifade ediliyor.

Ocak 2026'da emekli maaşlarına yapılacak artış için gözler, TÜİK'in 5 Ocak 2026 tarihinde açıklayacağı aralık ayı enflasyon verisine çevrildi. Bu veriyle birlikte emeklilerin alacağı zam oranı kesinleşecek.

Temmuz-kasım dönemini kapsayan 5 aylık enflasyon farkı yüzde 11,21 olarak netleşmiş durumda. Aralık ayı verisiyle bu oranın yükselmesi beklenirken, piyasadaki genel tahminler aralık enflasyonunun 0,70-0,90 bandında gerçekleşebileceğine işaret ediyor.

ZAM ORANI YÜZDE 12 BANDINDA ŞEKİLLENEBİLİR

Mevcut hesaplamalara göre aralık enflasyonunun bu aralıkta gelmesi halinde SSK ve Bağ-Kur emeklileri için zam oranının yaklaşık yüzde 12-13 seviyelerinde oluşacağı değerlendiriliyor. Aralık verisinin daha yüksek açıklanması ihtimali ise düşük olasılık olarak görülüyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN YENİ DÜZENLEME GÜNDEMDE

Türkiye gazetesinden İsa Karataş'ın köşesine taşıdığı bilgilere göre; kök maaşı düşük olan bazı emekliler, taban maaşta yeni bir düzenleme yapılmazsa enflasyon zammına rağmen aynı maaşı almaya devam edebilir. Bu nedenle en düşük emekli aylığında yeni bir düzenleme ihtimali yeniden gündeme geldi. Buna göre en düşük emekli maaşı için 18 bin 948 TL seviyesi konuşulurken, "psikolojik eşik" olarak görülen 20 bin TL seçeneği de masada yer alıyor.

REFAH PAYI VE SEYYANEN ZAM BEKLENTİSİ ZAYIF

Ekonomi politikalarındaki sıkı duruş nedeniyle seyyanen zam ihtimalinin şu aşamada güçlü görünmediği ifade ediliyor. Benzer şekilde refah payı için de net bir sinyal olmadığı belirtiliyor. Bu nedenle en güçlü senaryo, en düşük maaşın yasal düzenlemeyle yukarı çekilmesi olarak öne çıkıyor.

5 OCAK'TA TABLO NETLEŞECEK

Aralık enflasyon verisinin açıklanmasıyla birlikte emekli zam oranı kesinleşecek. Aynı süreçte en düşük emekli maaşına ilişkin olası düzenlemenin de netleşmesi bekleniyor.

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
500

