Emekli Sandığı Aylıklarına Zam Farkı Yatırılacak

Emekli Sandığı Aylıklarına Zam Farkı Yatırılacak
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Sosyal Güvenlik Kurumu, Emekli Sandığı kapsamında aylık alan 2,5 milyon vatandaşa Temmuz 2025'teki zam farkını 25 Temmuz Cuma günü hesaplarına yatıracağını duyurdu.

SOSYAL Güvenlik Kurumu, Emekli Sandığı kapsamında aylık alan vatandaşların 2025 yılı Temmuz ayı zam farklarının 25 Temmuz Cuma günü hesaplarına yatırılacağını bildirdi.

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "4/1-(c) (Emekli Sandığı) kapsamında aylık alan 2 milyon 506 bin 829 bin kişiye toplam 12 milyar TL zam farkını 25 Temmuz Cuma günü hesaplarına yatırıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
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