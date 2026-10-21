Elon Musk, SpaceX ve Tesla birleşmesi için kurulan komitelerin anlaşmadığını söyledi

NEW SpaceX ile Tesla'nın Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, iki şirketin olası bir birleşmeyi değerlendirmek üzere özel komiteler kurduğunu, ancak bu komitelerin henüz bir anlaşmaya varmadığını bildirdi.

Musk, SpaceX'in üçüncü çeyrek bilançosunu yayımlamasının ardından düzenlenen konferansta, analistler ve yatırımcıların sorularını yanıtladı.

Şirketin Tesla ile birleşeceğine yönelik haber ve beklentilere ilişkin soru üzerine Musk, "Hem SpaceX hem de Tesla, hissedarların talebi üzerine bu fikri tartışmak için özel komiteler kurdu." diye konuştu.

Musk, çıkar çatışması dolayısıyla kendisinin bağımsız yönetim kurulu üyelerinden oluşan bu komitelerin görüşmelerinde yer almadığını belirtti.

"Birleşmenin kesin olacağını varsaymak abartı olur"

Birleşme kesin olacak gibi bir varsayım yapılmaması gerektiğini dile getiren Musk, "Sanırım bazı insanlar SpaceX ve Tesla birleşmesinin kesin olduğunu varsayıyor, bence bu abartılı bir ifade olur. Birleşmenin iyi bir fikir olduğunu düşünüyor muyum? Evet. Ama günün sonunda hissedarların bunu desteklemesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Musk, iki şirketin birleşebilmesi için, tüm Tesla hissedarlarının yüzde 50'sinin oyunun gerektiğini, bunun da aşılması zor bir eşik olduğunu anlattı.

Özel komitelerin herhangi bir şart üzerinde henüz anlaşmaya varmadığını kaydeden Musk, "Açıkçası varacaklarının da bir garantisi yok." dedi.

SpaceX ile Tesla'nın birleşmesinin büyük bir değer yaratacağına inandığının altını çizen Musk, yapay zeka, çip tasarımı, robotik, yörüngeye kütle taşıma gibi konulardaki işbirliğinden çok fazla kazanım sağlayabileceklerini anlattı.

Musk, "Dolayısıyla bunun iyi bir fikir olacağını düşünüyorum, ama bu her iki şirketin özel komitelerine kalmış bir durum. Ortaya bir şey çıkarmaları ve ardından bunun hissedarların oyuna sunulması gerekiyor." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA