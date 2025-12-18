Haberler

Yılbaşından itibaren kurulacak şirketlerde "Elektronik Ticari Defter Sistemi" zorunlu olacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ticaret Bakanlığı, 1 Ocak 2026'dan itibaren yeni kurulacak şirketlerin Elektronik Ticari Defter Sistemi'ne (ETDS) geçiş yapmasının zorunlu olacağını açıkladı. Şirketlerin genel kurul toplantı ve müzakere defteri ile pay defterini elektronik ortamda tutması gerekecek.

Ticaret Bakanlığı, 1 Ocak 2026'dan itibaren kurulacak şirketlerde Elektronik Ticari Defter Sistemi'nin (ETDS) zorunlu olacağını bildirdi.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, ticari defterlerin elektronik ortamda oluşturulması, tutulması, saklanması ve ibrazına yönelik düzenlemeleri ihtiva eden İşletmenin Muhasebesiyle İlgili Olmayan Ticari Defterlerin Elektronik Ortamda Tutulması Hakkında Tebliğ'in 1 Temmuz'da yürürlüğe girdiği ve ETDS'nin aynı tarihte hizmete açıldığı hatırlatıldı.

Tebliğ uyarınca genel kurul toplantı ve müzakere defteri ile pay defterini elektronik ortamda tutma yükümlülüğü kapsamında olan, kuruluşu ve esas sözleşme değişikliği Bakanlık iznine tabi şirketlerin ETDS'ye geçişleri için öngörülen sürenin 1 Ocak 2026'da sonra ereceğine işaret edilen açıklamada, yükümlülük kapsamındaki şirketlerin, bu tarihe kadar her iki defter yönünden ETDS'ye dahil olmasının önem arz ettiği belirtildi.

Yeni kurulacak şirketlere ilişkin zorunluluğa da dikkatin çekildiği açıklamada, "Ayrıca 1 Ocak 2026'dan itibaren kuruluşu ticaret siciline tescil edilecek tüm şirketler, pay defteri ile genel kurul toplantı ve müzakere defterini ETDS'de tutmakla yükümlü kılınmıştır. Şirketlerin kuruluşlarının ticaret siciline tescilleriyle birlikte, başka işleme gerek olmadan ticari defterler eş anlı kullanıma açılacaktır. Yönetim kurulu karar defterinin elektronik ortamda tutulması ise şirketlerin tercihine bırakılmıştır." ifadesi kullanıldı.

ETDS'nin uygulamaya alındığı 1 Temmuz'dan bugüne kadar defterlerini elektronik ortamda tutan şirket sayısının 18 bini aştığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Fiziki defter tutulmasında karşılaşılan operasyonel ve ekonomik maliyetler ile güvenlik risklerini ortadan kaldırmak amacıyla oluşturulan ETDS, tacirlerin görüşleri ve beklentileri doğrultusunda geliştirilmekte, kullanıcı dostu özelliklerine sürekli yenileri eklenmektedir. ETDS'ye dair tüm uygulama esasları ve yardımcı dokümanlar, 'http://etds.ticaret.gov.tr' internet adresi üzerinden kullanıcıların istifadesine sunulmaktadır."

Kaynak: AA / Doğukan Gürel - Ekonomi
10 ünlüye uyuşturucu operasyonu! Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak gözaltına alındı

10 ünlüye operasyon! Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak gözaltında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çarkıfelek'in hostesi Emel Özkızıltaş'ın son hali görenleri şaşırttı

Çarkıfelek'in hostesiydi! Son hali görenleri şaşırttı
Dev zamma günler kaldı! En düşük ceza 1246 TL olacak

Dev zamma günler kaldı! En az 1246 TL olacak
Süper Lig devinden Altay Bayındır bombası

Süper Lig devinden Altay bombası
Özgür Özel'in mezar başındaki rakılı görüntüleri, TBMM'yi karıştırdı

Özgür Özel'in mezar başındaki skandal görüntüleri, Meclis'i karıştırdı
Çarkıfelek'in hostesi Emel Özkızıltaş'ın son hali görenleri şaşırttı

Çarkıfelek'in hostesiydi! Son hali görenleri şaşırttı
Türkiye'de en çok konut satılan iller belli oldu! Zirve şaşırtmadı

Türkiye'de en çok konut satılan iller belli oldu! İşte zirvedeki şehir
Güllü'nün mal varlığı belli oldu

Güllü'nün mal varlığı, mirasçılarının pek hoşuna gitmeyecek
Dünyaca ünlü fenomen 10. kattan düşerek öldü! Eşi gözaltına alındı

Fenomenin korkunç ölümü! Görüntüyü izleyen polis harekete geçti
Katar'da gözaltına alınmıştı, şimdi adı uyuşturucu operasyonunda! Kim bu Cihan Şensözlü?

Katar'da gözaltına alınmıştı, şimdi adı uyuşturucu operasyonunda!
Gelmeye sıcak bakıyor! Fenerbahçe Sörloth'u alacak formülü buldu

Fenerbahçe Sörloth'u alacak formülü en sonunda buldu
Fenerbahçe'ye Berke Özer piyangosu

Fenerbahçe'ye Berke piyangosu
Trabzonspor, Fatih Tekke ile Papara Park'ta 221 gün sonra kaybetti

Dün burada 221 gün sonra bir ilk yaşandı
Sorduğu sorularla, başına gelecekleri sonuna kadar irdelemiş

Sorduğu sorularla, başına gelecekleri sonuna kadar irdelemiş
title