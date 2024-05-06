Elektrik Fiyatları Yarın İçin Belirlendi
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 700 lira, en düşük 1450 lira olarak belirlendi. Gün öncesi piyasada ise en yüksek fiyat 2 bin 700 lira, en düşük fiyat ise 1450 lira olarak tespit edildi. Spot piyasada ise bugün en yüksek fiyat 2 bin 700 lira, en düşük fiyat ise 900 lira olarak kaydedildi.
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 700 lira, en düşük 1450 lira olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün, düne göre yüzde 9 artarak 1 milyar 405 milyon 567 bin 891 lira oldu.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 19.00-21.00 saatlerinde 2 bin 700 lira, en düşük saat 12.00'de 1450 lira olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 232 lira 14 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 219 lira 47 kuruş oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 700 lira, en düşük 900 lira olarak kayıtlara geçti.