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Elektrik faturası 1050 lirayı geçen 2 bin lira ödeyecek

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Şubat ayından itibaren elektrik faturalarında yeni bir düzenleme hayata geçiriliyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, aylık elektrik tüketimi 417 kilowattsaat (1.050 TL) olan vatandaşlar 1 Şubat itibariyle artık 2 bin lira ödeyecek.

Şubat ayından itibaren elektrik faturalarında yeni bir düzenleme hayata geçiriliyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, aylık elektrik tüketimi 417 kilowattsaat (1.050 TL) olan vatandaşlar, tüketimlerinin bu sınırı aşması durumunda sübvansiyonlu fiyat yerine gerçek maliyetleri ödemeye başlayacak. Yeni düzenleme, özellikle yüksek tüketim yapan aboneleri ilgilendiriyor.

1,2 MİLYON ABONENİN FATURA BEDELLERİ DEĞİŞECEK

Türkiye'de yaklaşık 40 milyon mesken abonesinin bulunduğunu belirten Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, düzenlemenin yaklaşık yüzde 3'lük bir kesimi, yani 1,2 milyon aboneyi etkileyeceğini açıkladı. Bakan Bayraktar, bu grubun genellikle büyük evlerde yaşayan, elektrikli araç kullanan veya elektrik tüketimi yüksek olan kesimlerden oluştuğunu ifade etti.

ELEKTRİKTE DESTEK KALKACAK, GERÇEK ÜTKETİM BEDELLERİ ÖDENECEK

Bakan Bayraktar, "Ayda 417 kilowattsaat tüketimin üzerine çıkan aboneler, şubat ayından itibaren elektriği gerçek maliyetine göre ödeyecek. Bu düzenleme, yüksek tüketim gruplarına yönelik bir uygulamadır. Ortalama bir hanenin elektrik faturası 414 TL civarındayken, yüksek tüketim yapan abonelerin aylık faturası 1.050 TL'yi aşıyor. Bu noktadan sonra sübvansiyonlu fiyat uygulaması sona erecek" dedi.

417 KİLOWATTSAAT SINIR KABUL EDİLECEK

Sektör kaynaklarına göre, aylık 417 kilowattsaat sınırını aşan abonelerin faturalarında yüzde 96-97 oranında artış yaşanabilir. Bu durumda, 1.000 TL olan bir elektrik faturası 2.000 TL'ye kadar çıkabilecek. Ancak bu artış, sadece belirlenen sınırı aşan tüketiciler için geçerli olacak.

Elektrik faturası 1050 lirayı geçen 2 bin lira ödeyecek
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
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Yorumlar (12)

Haber YorumlarıAli Teke:

Soyun milleti haramiler doymadınız düşün artık milletin yakasından , devlete ödesek canımız feda Sen her şeyi özelleştir sonra haramilere teslim et milleti !!!!!

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Haber YorumlarıMehmet Karagöz:

Dubleks tripleks villalarda oturanlar düşünsün derim ama onlar için çerez parası

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Haber YorumlarıMASUMANE3438:

bu millete müstehak zerre acımıyorum

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Haber YorumlarıErcan Sönmez:

Kırbaçlamaya devam...

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Haber YorumlarıHalit:

bu ay ucuz kurtardık 970 tl geldi

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Haber YorumlarıGökhan Ccc:

böyle saçma sapan laflarla yüzde yüz zam yaptık diyorlar açıkçası bu

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Haber YorumlarıGoker Deveci:

Mee meee

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Haber YorumlarıMurat Celik:

doğuda da elektrik faturaları ödeniyor mu acaba

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

BUNDAN ETKİLENMEK İSTEMİYORSANIZ DAİREYİ İKİYE BÖLÜP İKİ TANE ELEKTİRİK SAATİ TAKTIRIN DAİRENİN YARISINI BİRİNE YARISINIDA ÖBÜRÜNE BAĞLAYIN DEMOKRASİLERDE ÇARELER TÜKENMEZ

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Haber YorumlarıHalil ibrahim Adıgüzel:

az bile

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