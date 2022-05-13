Elbistan'da kırsal kalkınmaya 2 milyon 141 bin lira destek

ELBİSTAN, KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi programından 113 projeye toplamda 2 milyon 141 bin TL hibe sağlandı.

Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmail Çitil, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sürdürdüğü Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programında hibe desteği kazanan üreticilerin belli olduğunu söyledi.

Çitil, ilçe genelindeki 113 üreticinin hazırladığı projenin hibe desteğine uygun görüldüğünü belirterek, "4 milyon 283 bin 267 lira tutarındaki bu projeler, 2 milyon 141 bin 633 lira hibe desteği kazandı" dedi.

Kırsal alanda ekonomik, sosyal ve altyapısal gelişmeyi sağlamak, tarım ve tarım dışı istihdamı geliştirmek ve çiftçilerin gelir düzeyini yükseltmek amacıyla ekipman alımının desteklendiğini dile getiren Çitil, "amacıyla tarıma dayalı ekonomik ve altyapı yatırımlarına yüzde 50 hibe desteği sağlandığını belirtti.

Hibeye esas projelerin hak sahipleri ile sözleşme imzalama sürecinin başladığını ifade eden Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmail Çitil, "Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı 2021-2022 başvuru döneminde hak kazananlar belli oldu. Hibe almayı hak kazanan çiftçilerimizle sözleşme imzalamaya başladık. Hak sahibi çiftçilerimiz, 24 Mayıs tarihine kadar sözleşmelerini imzalayarak yüzde 50 hibe desteği ile ilgili işlemleri başlatacaklar. Belirlenen tarihe kadar sözleşme imzalamayan üreticilerimiz ise bu önemli haktan yararlanamayacak" dedi.

Uygulanacak projelerin şimdiden şehrin tarımsal üretimini arttırmada fayda sağlayacağının altını çizen Çitil, "Elbistan çiftçisi, bakanlığımızın ve paydaş kurumların sunduğu bu tür hibe desteklerinden yararlanma noktasında çok önemli bir yerde duruyor. Çiftçilerimiz, hem ekipman hem de yatırımlarla ilgili birçok proje hazırlayarak sektöre ve kentimiz ekonomisine destek olma adına gayret gösteriyor. 113 üreticimizin de hibe desteğine hak kazanması bunun en büyük göstergesi. Uygulanacak projelerin şimdiden şehrimizin tarımsal üretimini arttırmada fayda sağlamasını ve üreticilerimize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Çiftçiler de, ekipman alımı için hibe desteğinin önemine dikkat çekerek, "İhtiyacımız olan tarımsal ekipmanların yüzde 50'si cebimizden çıkıyor. Yüzde 50'sini de devletimiz karşılıyor. Çiftçi için büyük anlamı var. Bu desteğin verilmesinde bizlere katkı sunanlara teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştular. - KAHRAMANMARAŞ

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi