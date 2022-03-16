Elazığ TSO Başkanı Arslan: "Elazığ hem jeopolitik konumu hem de avantajları bakımından yatırımlar açısından çok cazip bir şehir"

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'ın özellikle son yıllarda marka yatırımlarla dikkat çektiğini belirten Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası (Elazığ TSO) Başkanı Asilhan Arslan, "Elazığ hem jeopolitik konumu hem de avantajları bakımından yatırımlar açısından çok cazip bir şehir" dedi.

Elazığ TSO bünyesinde tekstil ve konfeksiyon sektöründe önde gelen firmalarla istişare toplantısı yapıldı. Toplantıya Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan, İŞKUR İl Müdürü Abdullah Balcı, Elazığ Ticaret İl Müdürü Bilal Öztürk, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Mustafa Yavuztürk, KOSGEB İl Müdürü Şaban Yaşa, FKA Genel Sekreteri Dr. Abdulvahap Yoğunlu, 2.OSB Bölge Müdürü İlkay Akçan, İŞGEM Genel Müdürü Ömer Naci Karataş, Elazığ TSO Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı. Kurum müdürleri toplantıda Elazığ OSB sınırları içerisinde yapılan yatırımların 6. bölge teşvikleri kapsamında değerlendirildiğini ifade ederek, sağlanan destekler hakkında detaylı bilgiler verdi.

Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan yaptığı değerlendirmede, "Elazığ özellikle son yıllarda bu sektörde marka yatırımlarla dikkat çekiyor. Bugün bu salonda ilimizin kendi alanlarıyla ilgili tüm yetkili mercileriyle çok önemli bir yatırım sürecini istişare ediyoruz. Elazığ hem jeopolitik konumu hem de avantajları bakımından yatırımlar açısından çok cazip bir şehir. Yetişmiş insan gücü ve altyapıları ile yatırımcılarımızın ilgisini çeken bir çok avantaja sahip" diye konuştu. - ELAZIĞ