Elazığ'da çiftçilere tohum desteği sağlandı

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da 'Baklagil Ekiyorum Toprağımı ve Soframı Zenginleştiriyorum' projesinde çiftçilere tohum desteği sağlandı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından tarım arazilerinin kullanılmasının etkinleştirilmesi için 'Baklagil Ekiyorum Toprağımı ve Soframı Zenginleştiriyorum' projesi hayata geçirildi. Proje çerçevesinde bugün kura çekimi sonucu ilçe merkezi ve köylerde belirlenen çiftçilere nohut, kuru fasulye ve mercimek tohumluğu dağıtıldı. İl müdürlüğü bahçesinde gerçekleştirilen etkinliğe, İl Tarım ve Orman Müdürü Ali Kılıç, müdür yardımcıları, şube müdürleri, STK temsilcileri ve üreticiler katıldı.

Projenin önemine değinen İl Müdürü Ali Kılıç, "Bakanlığımızca tarım arazilerinin kullanılmasının etkinleştirilmesi projesi çerçevesinde il müdürlüğümüzce hazırlanan Baklagil Ekiyorum Toprağımı ve Soframı Zenginleştiriyorum projesinden faydalanacak çiftçilerimizin belirlendiği birinci basamak olan kura çekimini geçen hafta tamamlamıştık. Nohut tohumu için müracaat eden 197 çiftçimizden 73'üne, fasulye tohumu için müracaat eden 38 çiftçimizden 32'sine bugün tohumlarını teslim ediyoruz. İlimiz genelinde nohut tohumluğu için 772 çiftçi, kuru fasulye tohumu için 186 çiftçi olmak üzere 958 çiftçimiz müracaatta bulunmuştur. Bugünden itibaren proje uygulama şartlarını taşıyan üreticilerimizle hibe sözleşmesi imzalayarak tohumluk teslimlerini gerçekleştiriyoruz. Çiftçilerimiz de en kısa sürede bu tohumlarla toprağı buluşturacaklar. Merkezde 2 bin 200 kg sertifikalı Dermason çeşidi kuru fasulye 10 bin kg sertifikalı Azkan çeşidin nohut tohumluğunu dağıtacağız. Yüce rabbimden çiftçilerimize bol ve bereketli kazançlar diliyorum" dedi. - ELAZIĞ

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi