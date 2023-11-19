Ekim ayında Balıkesir Koca Seyit Havalimanı'nda 18 bin 536 yolcuya hizmet verildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Balıkesir'in Edremit ilçesinde hizmet veren Balıkesir Koca Seyit Havalimanı'nın 2023 yılı Ekim ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Balıkesir Koca Seyit Havalimanı'nda ekim ayında, iç hat yolcu trafiği 17 bin 93, dış hat yolcu trafiği bin 443 oldu. Böylece ekimde toplam 18 bin 536 yolcuya hizmet verildi. Ekim ayında Balıkesir Koca Seyit Havalimanı'na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 2 bin 218 dış hatlarda 15 olmak üzere toplamda 2 bin 233'e ulaştı. Yük trafiği ise ekim ayında toplamda 153 ton oldu. Yılın ilk on ayında Balıkesir Kocaseyit Havalimanı'nda 241 bin 787 yolcu trafiği gerçekleştirildi. - BALIKESİR