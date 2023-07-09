2023 yılı ek bütçe kanun teklifinde, Karayolları Genel Müdürlüğüne (KGM) 27,3 milyar lira ödenek tahsis edilirken bunun 1,2 milyar lirası Kahramanmaraş merkezli depremlerden zarar gören yolların iyileştirilmesinde kullanılacak

6 Nisan 1920

1- Ek bütçede deprem bölgesi yolları için 1,2 milyar lira kaynak ayrıldı

2023 yılı ek bütçe kanun teklifinde, Karayolları Genel Müdürlüğüne (KGM) 27,3 milyar lira ödenek tahsis edilirken bunun 1,2 milyar lirası Kahramanmaraş merkezli depremlerden zarar gören yolların iyileştirilmesinde kullanılacak

(Hülya Ömür Uylaş/Ankara)

2- Toprak Mahsulleri Ofisinin günlük hububat alım kapasitesi 160 bin tona ulaştı

TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal:

"Bu ay İç Anadolu Bölgesi'nde de hasadın yoğunlaşmasıyla günlük hububat alım kapasitemizi 220 bin tona yükselteceğiz"

"Ürün alımlarında yer sorunumuz yok, planlamalarımızı aylar öncesinden yapmıştık"

(Mustafa Çalkaya/Ankara)

3- AB ülkelerine otomotiv ihracatı yılın ilk yarısında yüzde 20 arttı

Sektörün ocak-haziran döneminde AB ülkelerine dış satımı, 11 milyar 988 milyon 673 bin dolar oldu

İlk sıradaki Almanya'ya 2 milyar 436 milyon 353 bin dolarlık ihracat yapıldı

(Cem Şan/Bursa)

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