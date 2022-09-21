Eğitim çalışanları promosyonların güncellenmesini istedi

Eğitim-Bir-Sen Adana Şube Başkanı Mehmet Sezer, "Bankalarla yapılan promosyon anlaşmaları güncellenmeli ve eğitim çalışanlarının mağduriyeti giderilmelidir" dedi.

Adana'da eğitim-öğretim ve bilim hizmetleri alanında yetkili sendika Eğitim-Bir-Sen Adana Şubesi öncülüğünde eğitim çalışanları, yaşadıkların sorunlarının çözümü için İstasyon Meydanı'nda basın açıklaması yaptı.

Eğitim-Bir-Sen Adana Şube Başkanı Mehmet Sezer, eğitim çalışanlarının ivedi çözüm bekleyen sorunları olduğunu ve bu sorunların bir an önce çözülmesi gerektiğini söyledi.

Amaçlarının sorunları sıralamak değil, çözümlere kapı aralamak olduğunu vurgulayan Sezer, "Beklentileri karşılamayan, geliştirilmeye muhtaç meslek kanunu, anayasal ve yasal hakları kısıtlanmış sözleşmeli istihdam, bir türlü kapatılamayan öğretmen açığı, öğretmen atamalarında mülakatın kaldırılmaması, istihdamda güçlük çekilen bölgelerde görev yapan eğitimcilere ilave teşviklerin verilmemesi, birim ek ders ücreti miktarının düşüklüğü, eğitim kurumu yöneticiliğinde özlük haklarını ve yetkileri geliştiren kariyer odaklı sürdürebilir bir sistemin halen hayata geçirilememesi, eğitimin rehberlik ayağının eksikliği, öğretmenleri şiddete karşı koruyacak bir yasal düzenlemenin çıkarılamaması, öğretmenlerin yer değişikliği taleplerinin karşılanmamasının doğurduğu mağduriyetler, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarının gerçekleştirilmemesi, yardımcı personel istihdamı gibi sorunlar konusunda bakanlık hala somut bir adım atmamıştır" ifadelerini kullandı.

Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun eğitimcilerinin sorunlarına çözüm olmadığını söyleyen Sezer, "Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun kapsamı genişletilmeli, başta kariyer basamakları olmak üzere sorunlu tarafları giderilmelidir" dedi.

Eğitim-Bir-Sen Adana Şube Başkanı Mehmet Sezer uzman ve başöğretmenlik konularıyla ilgili olarak da şöyle dedi:

"Genel yetkili sendika Eğitim-Bir-Sen olarak katıldığımız 5. ve 6. toplu sözleşme dönemlerinde açıkça ifade ettiğimiz gibi 8 yıl öğretmenlik yapanlara uzman 12 yıl öğretmenlik yapanlara da başöğretmenlik unvanları sınavsız bir şekilde verilmelidir. Uzman ve başöğretmenlik için sınav yapılmasını hiçbir şekilde kabul etmiyoruz."

Verdikleri mücadeleyle üyesi olsun olmasın tüm eğitim çalışanlarının; "İyi ki Eğitim-Bir-Sen var" dediğine inandığını söyleyen Sezer konuşmasında günlerdir tartışılan promosyon miktarlarının güncellenmesi meselesiyle ilgili de; "Yetkili sendika olarak katıldığımız promosyon görüşmelerinde hep rekor ücretlere imza atılmıştı ancak değişen şartlarla birlikte o döneme göre rekor olan bedeller şu an bir hayli düşük kalmakta ve herhangi bir ihtiyacı karşılamamaktadır. Bu durum dikkate alınarak promosyon miktarlarının güncellenmesini de talep ediyoruz.

Sendikacılık üyesi olsun ya da olmasın hizmet verdiği sektördeki tüm çalışanların haklarını korumaktır. Talimatla sendikacılık yapılmaz. Sendikacı birileri "yap" dedi diye üyesinin aleyhine olan işi yapmaz. Fakat son günlerde bir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü eğitim çalışanlarını taahhütnameyle yükümlülük altına almaya çalışmakta sendika yetkilileri de bu konuda eğitim çalışanlarının haklarını korumak yerine ilçe milli eğitim müdürlüğü ve bankanın çıkarlarını savunmaktadır. Eğitim çalışanlarımızın taahhüt altına alınmaya çalışıldığı bu taahhütname 20 Temmuz 2007 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan Banka Promosyonları başlıklı Başbakanlık genelgesine, hukuka, mevzuata, usule, kamu idaresi yönetim ilke ve kurallarına açıkça aykırıdır. Sonuçları itibariyle taahhütnameyi imzalayanı hukuki yükümlülük altına sokacak ve ileride telafisi mümkün olmayan maddi kayıplara sebebiyet verecektir. Bu nedenle eğitim çalışanlarımızın söz konusu taahhütnameye riayet etmemeleri kendilerinin ve ailelerinin menfaatine olacağı için bu hukuksuz belgeyi imzalamamalarını tavsiye ediyoruz. Aynı ilçenin İlçe Milli Eğitim Müdürü'nün; "Taahhüt belgesi imzalamayanlar yeni promosyon anlaşmasından yararlanamaz" diyerek eğitimcileri tehdit etmesi de asla kabul edilemez. Şu unutulmasın; Promosyon sözleşmeleri yenilendiğinde bu taahhütnameyi imzalayan da imzalamayan da hukuki olarak aynı haklara sahip olacaklardır. Eğitim-Bir-Sen Adana Şubemiz promosyon miktarlarının güncellenmesi için tüm gücünü seferber etmiştir. Gerek ilçe milli eğitim müdürlükleriyle, gerekse bankalarla görüşmelerimiz devam etmektedir. İnşallah en kısa sürede eğitim çalışanlarımıza bu konuda güzel müjdeler vermeyi umuyoruz" ifadelerini kullandı.

Eğitim çalışanlarının enflasyona ezdirilmemesi için yaşadıkları maddi sorunların çözümü noktasında her türlü adımın atılması gerektiğine dikkat çeken Başkan Sezer, "Eğitim yılına hazırlık ödeneğinin artırılmasını talep ediyoruz. Ayrıca eğitim yılına hazırlık ödeneğinin eğitim çalışanlarının tamamını kapsaması gerektiğini yıllardır olduğu gibi bir kez daha özellikle vurguluyoruz" dedi.

Mehmet Sezer eğitim çalışanlarının sorunlarının çözülmesi için diğer sendikaların şube başkanlarına da bir yazı yazdıklarını ve birlikte çalışma çağrısı yaptıklarını söyledi.

Basın açıklamasına çok sayıda eğitim çalışanı katıldı. Katılımcıların ellerindeki pankartlardaki, "8 yıla uzman, 12 yıla başöğretmenlik verilsin", "Eğitim ödeneği arttırılsın" "Promosyon miktarları güncellensin", "Meslek kanunu sözleşmeli öğretmenliğe son kadrolu öğretmenliğe yön vermeli", "Öğretmene verilen değer sınavla ölçülemez" yazıları dikkat çekti. - ADANA