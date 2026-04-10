Ege Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği'nde Gürle yeniden başkan seçildi
Ege İhracatçı Birlikleri'nde gerçekleştirilen genel kurulda, Ali Fuat Gürle, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği başkanlığına yeniden seçildi. Gürle, birliklerinin aktif çalışmalara devam edeceğini belirtti.
Ege İhracatçı Birlikleri'nde düzenlenen genel kurulda yapılan seçimde mevcut başkan Gürle, üyelerin oylarıyla güven tazeledi.
Genel kurulda konuşan Gürle, Türkiye genelindeki ihracatçı birlikleri arasında en aktif çalışan birliklerden biri olmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, yeni dönemde çalışmalara devam edeceğini anlattı.
Kaynak: AA / Fırat Özdemir