Ege Bölgesi Kariyer Fuarı Aydın'da başladı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesinin (ADÜ) ev sahipliğinde düzenlenen Ege Bölgesi Kariyer Fuarı (EGEKAF) başladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Lütfihak Alpkan, Tekstil Park'ta düzenlenen fuarın açılışında yaptığı konuşmada, 2012 yılından itibaren aktif istihdam programları gerçekleştirdiklerini belirterek, mesleki eğitim programlarından 1 milyon 300 bin kişinin yararlandığını söyledi.

İŞKUR aracılığıyla 2002'den 2026'ya kadar 17 milyona yakın kişinin işe yerleştirildiğini aktaran Alpkan, "Bunun 5,5 milyonu genç ve geçen sene sadece 1,5 milyon kişi işe yerleştirilmiş, bunun üçte biri yine gençtir. 2026 yılı açısından baktığımızda genç işsizlik oranı ocak verilerine göre yüzde 15 seviyesindedir. 2025 yılı işsizlikle mücadele açısından Allah'a şükür başarıyla geçti. Son 21 yılın en düşük rakamına ulaştık, yüzde 8,3 olarak gerçekleşti." dedi.

Gençlere önerilerde bulunan Alpkan, şunları kaydetti:

"Bazı illerimizde açık iş pozisyonları iş arayan sayısından daha fazla. Yani dolayısıyla çalışma motivasyonu ve iş hayatına katılım ne kadar erken olursa hem sizin iş tecrübesi kazanmanız, kıdem kazanmanız hem de sigorta primlerini ödemeniz ve kendi geleceğinize de katkı yapmanız açısından çok değerli. Yani bir an evvel staj programları, iş gücü uyum programları, meslek kursları vasıtasıyla iş hayatına hazırlanmakta fayda var."

Aydın Valisi Yakup Canbolat da "Gençliğin Üretim Çağı (Güç)" temasıyla gerçekleşen fuarda, gençlerin üretim süreçlerine aktif katılımını teşvik etmenin ve ülkenin kalkınma hedeflerine katkı sağlayacak nitelikli insan kaynağının yetişmesine destek olmanın amaçlandığını söyledi.

ADÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent ise organizasyonun yalnızca bir fuar değil, gençlerin hayallerini, hedeflerini ve kariyer yolculuklarını şekillendiren çok önemli buluşma platformu olduğunu ifade etti.

Müzik dinletisi ve halk oyunları gösterisinin ardından protokol üyeleri stantları gezdi.

İki gün sürecek fuarda, firmaların yanı sıra jandarma, sahil güvenlik ve emniyet ekipleri de stant açtı.

Programda dev kazanda yapılan yaklaşık 15 bin kişilik tarhana çorbası katılımcılara ikram edildi.