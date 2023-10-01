Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul, kaz projesinde üçüncü yıla girildiğini ve çiftçilerin kaz yumurtası ve kaz yavrusu ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceklerini açıkladı.

Eflani Belediyesi, çiftçilerin kaz yumurtası ve kaz yavrusu ihtiyaçlarını karşılamaya devam edecek

Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul, çiftçilerin kaz yumurtası ve kaz yavrusu ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceklerini bildirdi.

Ertuğrul, AA muhabirine, kaz projesinde üçüncü yıla girildiğini belirtti.

Damızlık kazlardan yumurta ve yavru üretimine devam ettiklerini anlatan Ertuğrul, "Yine burada oluşturduğumuz eğitim tesisinde arıcılık projesinin de eğitim alt yapısını destekleyeceğiz. Çiftçilerimizin kaz yumurtası ve kaz yavrusu ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.