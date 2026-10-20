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Edremit'teki ETOLAB akredite oldu, zeytinyağı ihracatına ABD kapısı açıldı

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Edremit'teki ETOLAB akredite oldu, zeytinyağı ihracatına ABD kapısı açıldı
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Edremit Ticaret Odası bünyesindeki ETOLAB Duyusal Analiz Laboratuvarı, ILAC üyesi NAK tarafından akredite edildi. Başkan Ahmet Çetin, akreditasyonun özellikle ABD pazarında zeytinyağı ihracatçılarına önemli avantaj sağlayacağını açıkladı.

Edremit Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin, ETOLAB Duyusal Analiz Laboratuvarı'nın uluslararası akreditasyon sürecini başarıyla tamamladığını açıkladı. Akreditasyonun, özellikle zeytinyağı ihracatında Edremit ve bölge üreticilerine önemli avantajlar sağlayacağı belirtildi.

Edremit Ticaret Odası bünyesinde faaliyet gösteren ETOLAB Duyusal Analiz Laboratuvarı, uluslararası akreditasyon alarak önemli bir başarıya imza attı. Edremit Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin, laboratuvarın 2018 yılında dönemin yönetimi tarafından kurulduğunu hatırlatarak, laboratuvarın gelişiminde emeği geçenlere teşekkür etti. Göreve gelmelerinin ardından laboratuvarın uluslararası akreditasyon alması için yoğun çalışma yürüttüklerini belirten Çetin, panelistler, panel liderleri, oda yönetimi ve üyelerin katkısıyla sürecin başarıyla tamamlandığını ifade etti. Çetin, laboratuvarın bugün Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) üyesi olan NAK tarafından akredite edildiğini belirterek, bunun sadece Edremit için değil Türkiye açısından da önemli bir kazanım olduğunu söyledi.

Zeytinyağı ihracatına katkı sağlayacak

Akreditasyonun özellikle Amerika Birleşik Devletleri pazarında önemli avantaj sağlayacağını vurgulayan Ahmet Çetin, Amerikan ithalatçılarının kendi akreditasyon sistemleri tarafından tanınan laboratuvar raporlarına sahip firmaları tercih ettiğini ifade etti. Çetin, "Bu gelişme Edremit'in ihracatı için, bölgemizin ekonomisi için ve zeytincilerimize yeni pazar kapılarının açılması açısından çok önemli bir adım. Zeytinyağı üreticilerimiz ve ihracatçılarımız için önemli fırsatlar oluşturacaktır" dedi. Başkan Çetin, laboratuvar çalışanlarını, panelistleri ve emeği geçen herkesi tebrik ederek akreditasyonun Edremit ve Havran'a hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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