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Edirne Uzunköprü'de Altınyazı köyünde 50 dekarda Deveci armudu hasadı yapıldı

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Edirne Uzunköprü'de Altınyazı köyünde 50 dekarda Deveci armudu hasadı yapıldı
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Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Altınyazı köyünde işletme sahibi Naci Çalık tarafından 50 dekar alanda yetiştirilen Deveci armudunun hasadı gerçekleştirildi. İl Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse, üreticilerin desteklenmesi için çalışmaların süreceğini kaydetti.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Altınyazı köyünde Deveci armudu hasadı gerçekleştirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Edirne'nin tarımsal üretim potansiyeline katkı sağlayan meyvecilik faaliyetleri kapsamında, Uzunköprü ilçesi Altınyazı köyünde işletme sahibi Naci Çalık tarafından 50 dekar alanda yetiştirilen Deveci armudunun hasadı gerçekleştirildi.

Hasat programına Vali Yardımcısı Önder Coşğun, Uzunköprü Kaymakamı Muammer Köken, İl Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse ve Uzunköprü Tarım ve Orman Müdürü Burak Esen katıldı.

Program kapsamında işletme sahibi Naci Çalık'tan yetiştiricilik faaliyetleri ve hasat süreci hakkında bilgi alındı.

Köse, tarımsal üretimin geliştirilmesi, ürün çeşitliliğinin artırılması ve üreticilerin desteklenmesi amacıyla çalışmalara devam ettiklerini kaydetti.

Kaynak: AA
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