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Edirne Ticaret Borsası

Edirne Ticaret Borsası

Ekonomi Haberleri

Edirne Ticaret Borsası'nda buğdayın kilogramı en yüksek 6,511 liradan satıldı.

Edirne Ticaret Borsası'nda buğdayın kilogramı en yüksek 6,511 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
BuğdayKg5,5566,511
AyçiçeğiKg10,19910,199

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Ekonomi

Edirne Ekonomi Haberler

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