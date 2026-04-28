Edirne'de hızlı tren heyecanı: Deneme sürüşleri başladı
Edirne'yi hızlı tren ağına bağlayacak Çerkezköy-Kapıkule hattında deneme seferleri başladı.
Edirne'yi hızlı tren ağına bağlayacak Çerkezköy-Kapıkule hattında deneme seferleri başladı. Edirne Merkez Tren Garı'nda ilk deneme seferinin bu sabah gerçekleştirildi.
Sabah saatlerinde gara gelen hızlı trenin test sürücünün ilk seferini vatandaşlar da ilgiyle takip etti.
Ulaşım süresi kısalacak
Hattın tamamlanmasıyla birlikte Edirne ile İstanbul arasındaki ulaşım süresinin önemli ölçüde azalması bekleniyor. Proje sayesinde hem yolcu taşımacılığı hem de yük taşımacılığında kapasite artışı sağlanacak.
Bölge için stratejik yatırım
Türkiye'yi Avrupa'ya bağlayan demiryolu ağının en önemli projeleri arasında gösterilen hat, Edirne ve Trakya bölgesi açısından büyük önem taşıyor. Deneme seferlerinin ardından teknik testlerin tamamlanmasıyla hattın hizmete açılması bekleniyor. - EDİRNE