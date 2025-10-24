Edirne'de Hamsi Fiyatlarında Düşüş: Kilo 100 Liraya Geriledi

Havaların soğumasıyla birlikte hamsi bolluğu yaşanıyor. Edirne'de balık tezgahlarında hamsinin kilosu 100 liraya kadar düştü. Fiyatların düşmesiyle birlikte vatandaşlar balıkçılara akın etti.

Balıkçı tezgahlarında oluşan yoğunluk, hem satıcıların hem de tüketicilerin yüzünü güldürdü. Vatandaşlardan Hüsnem Şeker, "400 liradan 100 liraya düştü, vatandaş bol bol yesin" dedi.

Balıkçı esnafı Yakup Çimen, yoğunluğun arttığını belirterek, "Fiyatlar düşük. Vatandaş yesin diye burada kampanya yaptık" ifadelerini kullandı.

"Hamsiye gün doğdu"

Vatandaş Ali Gündoğan ise fiyatlardaki düşüşü Karadeniz'deki hava şartlarına bağladı. Gündoğan, "Birkaç gün önce 500 liraydı, bugün 100 TL. Ev kalabalık, anca bir öğünlük balık oluyor. 100 TL'ye düşmesini ben Karadeniz'in durumuna bağlıyorum. Sular soğudu, parçalayıcı balıklar azaldı, hamsiye gün doğdu" dedi. - EDİRNE