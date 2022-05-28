Edirne'de 78 üreticiye 8 ton kuru fasulye tohumu dağıtıldı - Haberler

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Edirne'de 78 üreticiye 8 ton kuru fasulye tohumu dağıtıldı

AA - Gökhan Zobar - Ekonomi
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Edirne'de 78 üreticiye 8 ton kuru fasulye tohumu dağıtıldı

Edirne'de, kuru fasulye üretiminin yaygınlaştırılması amacıyla 78 üreticiye 8 ton tohum dağıtıldı.

Edirne'de, kuru fasulye üretiminin yaygınlaştırılması amacıyla 78 üreticiye 8 ton tohum dağıtıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünce uygulamaya konulan "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi" projesi kapsamında Edirne'de, "Kuru Fasulye Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması Projesi" hayata geçirildi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce uygulanan proje kapsamında Keşan, İpsala, Havsa, Meriç, Süloğlu, Enez ve Uzunköprü ilçelerinde tohum dağıtımı yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, yazılı açıklamasında, kentte üretimi artıracak çalışmalar yapıldığını belirtti.

İl genelinde üretimin çeşitlendirilmesi ve artırılması için çaba sarf ettiklerini bildiren Bayazıt, "Proje kapsamında 78 üreticimize 800 dekar alanda ekilmek üzere 8 ton sertifikalı kuru fasulye tohumu yüzde 75'i Bakanlık hibeli olarak dağıtılmıştır. Üreticilerimize hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

AA / Gökhan Zobar - Ekonomi

Edirne Tarım Tohum Ekonomi Haberler

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