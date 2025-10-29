Haberler

Ecomondo 2025 Fuarı İtalya'da Düzenlenecek

Güncelleme:
Ecomondo 2025, 4-7 Kasım tarihlerinde İtalya'nın Rimini Expo Centre'da gerçekleştirilecek. Fuarda, yeşil ve döngüsel ekonomiler üzerine 1,700 marka ve 350 alıcı yer alacak.

Ecomondo 2025, 4-7 Kasım tarihleri arasında İtalya Rimini Expo Centre'da gerçekleştirilecek. Ekolojik dönüşüm fuarına bin 700 katılımcı marka, 66 ülkeden 350 alıcı, 30 resmi delegasyon ve 90 uluslararası dernek katılacak.

Ecomondo 2025, 4 - 7 Kasım tarihleri arasında Rimini Expo Centre'de, Italian Exhibition Group (IEG) tarafından düzenlenecek. Yeşil, mavi ve döngüsel ekonomilerin öne çıktığı etkinliğe, bin 700'den fazla marka, 66 ülkeden 350 alıcı, 30 resmi delegasyon ve 90 ticaret birliği katılım sağlayacak.

Etkinliği değerlendiren IEG Başkanı Maurizio Ermeti, "Ecomondo serüveni, uzun ve başarılı bir yolculuğun hikayesidir. Etkinlik, 90'lı yılların sonundan günümüze kadar katlanarak büyümüş ve yeşil ekonominin küresel pazarlarında yer edinmek isteyen Avrupa ve ötesindeki şirketler için uluslararası bir referans noktası ve vazgeçilmez bir etkinlik haline gelmiştir" dedi.

IEG CEO'su Corrado Peraboni şöyle konuştu: "Ecomondo inovasyon, iş dünyası ve stratejik vizyonun birleştiği yerdir. Kurumları, şirketleri ve bilim dünyasını bir araya getirerek çevre politikası ve döngüsel ekonomiye geçişle ilgili zorlukları ve fırsatları tartışıyor, küresel sinerjilerin ortaya çıkabileceği stratejik işbirliklerini teşvik ediyor." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
500
