Ecomondo 2025 Fuarı İtalya'da Düzenlenecek

Ecomondo 2025, 4 - 7 Kasım tarihleri arasında Rimini Expo Centre'de, Italian Exhibition Group (IEG) tarafından düzenlenecek. Yeşil, mavi ve döngüsel ekonomilerin öne çıktığı etkinliğe, bin 700'den fazla marka, 66 ülkeden 350 alıcı, 30 resmi delegasyon ve 90 ticaret birliği katılım sağlayacak.

Etkinliği değerlendiren IEG Başkanı Maurizio Ermeti, "Ecomondo serüveni, uzun ve başarılı bir yolculuğun hikayesidir. Etkinlik, 90'lı yılların sonundan günümüze kadar katlanarak büyümüş ve yeşil ekonominin küresel pazarlarında yer edinmek isteyen Avrupa ve ötesindeki şirketler için uluslararası bir referans noktası ve vazgeçilmez bir etkinlik haline gelmiştir" dedi.

IEG CEO'su Corrado Peraboni şöyle konuştu: "Ecomondo inovasyon, iş dünyası ve stratejik vizyonun birleştiği yerdir. Kurumları, şirketleri ve bilim dünyasını bir araya getirerek çevre politikası ve döngüsel ekonomiye geçişle ilgili zorlukları ve fırsatları tartışıyor, küresel sinerjilerin ortaya çıkabileceği stratejik işbirliklerini teşvik ediyor." - İSTANBUL