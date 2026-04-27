eBrandValu, IAAA'da üçüncü oldu

Türk girişimi eBrandValu, geliştirdiği analitik modelle INFORMS Innovative Applications in Analytics Award'da (IAAA) üçüncülük elde etti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ödüle konu olan çalışma, "AI & Big Data Brand Intelligence: Sales-Correlated Social Metrics & Market-Valuation Signals" başlığıyla değerlendirildi.

eBrandValue Kurucu Ortağı Tolga Akçura'nın pazarlama bilimi ve veri analitiği alanındaki akademik çalışmalarına dayanan model, şirketin geliştirdiği metodolojinin temelini oluşturuyor. Şirketin yaklaşımı, akademik araştırmayla finansal mühendislik disiplinlerini tek analitik çerçevede bir araya getiriyor.

Yarışmada, analitik tekniklerin özgünlüğü, farklı sektörlere uygulanabilirliği ve ortaya koyduğu ölçülebilir ekonomik etki kriterleriyle yapılan değerlendirmenin ardından şirket, sosyal veriyi ölçüm aracından iş öngörüsüne dönüştüren yapısı nedeniyle ödüllendirildi.

eBrandValu, IAAA'da elde ettiği üçüncülük ile teknik yaklaşımının yanı sıra modelinin iş dünyasında yarattığı somut değeri uluslararası ölçekte tescilledi.

Veriyi gerçek zamanlı işliyor

"Y Combinator Winter 2015" programından mezun eBrandValue, pazarlama ve finans disiplinlerini tek analitik modelde buluşturan yaklaşımıyla küresel pazarda yer edinen Türkiye kökenli girişimlerden biri olarak öne çıkıyor.

Geleneksel marka araştırmaları, büyük ölçüde geriye dönük, anket temelli ve periyodik yapıda çalışıyor. eBrandValue ise sosyal medya verisini gerçek zamanlı işleyerek, marka değerindeki değişimleri satış performansı ve piyasa değeriyle ilişkilendiren bir sistem sunuyor.

Platform, yapay zeka ve ekonometrik modelleri bir arada kullanarak gerçek zamanlı marka değeri hesaplaması, nedensellik analizi ve gelişmiş satış tahmini üretiyor. Bu sayede şirketler pazarlama yatırımlarının finansal geri dönüşünü ölçebilirken, ileriye dönük kararlarını da veriyle şekillendirebiliyor.

Şirketin sistemi, 2015'ten bu yana "Fortune 500" markalarla çalışan ve aktif olarak üretimde kullanılan bir çözüm niteliği taşıyor.

"Analitiği doğrudan karar mekanizmasının parçası olarak konumladık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen eBrandValue Kurucu Ortağı ve Üst Yöneticisi (CEO) Ayşe Akçura, verinin artık her yerde olduğunu vurguladı.

Akçura, "Analitik dünyasında uzun süredir konuşulan ama tam anlamıyla çözülemeyen bir konu var, verinin gerçek iş değerine dönüşmesi. Biz, en başından beri analitiği bir raporlama aracı değil, doğrudan karar mekanizmasının bir parçası olarak konumladık. INFORMS gibi global ölçekte saygın bir platformda elde ettiğimiz bu sonuç, yalnızca geliştirdiğimiz yaklaşımın karşılık bulduğunu değil, Türk mühendislerin geliştirdiği bir analitik yazılımın global ölçekte söz söyleyebileceğini de gösteriyor." ifadelerini kullandı.