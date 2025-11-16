Haberler

E-Devlet'te bu detaya mutlaka dikkat! Ufak bir hata emekliliğinizi yakabilir

E-Devlet'te bu detaya mutlaka dikkat! Ufak bir hata emekliliğinizi yakabilir
Milyonlarca çalışan için kritik uyarı yapıldı. Uzmanlar, emeklilikte sorun yaşamamak için e-Devlet üzerinden SGK meslek kodunun mutlaka kontrol edilmesi gerektiğini vurguluyor. Yanlış girilen kodların, çalışanların emeklilik süresini uzatarak beklenmedik hak kayıplarına yol açabileceği belirtiliyor.

  • SGK sisteminde yanlış meslek kodu girişi, prim günlerinin hatalı değerlendirilmesine ve emeklilik sürecinin uzamasına neden olabilir.
  • Yıpranma payı bulunan sektörlerde meslek kodu hataları, ileride telafisi zor hak kayıplarına yol açabilir.
  • Çalışanların e-Devlet üzerinden SGK hizmet dökümünü düzenli kontrol etmesi ve meslek kodu hatalarını işveren aracılığıyla düzeltmesi öneriliyor.

Çalışanların çoğunun, SGK sisteminde hangi meslek koduyla kayıtlı olduğunu bilmediği ortaya çıktı. Uzmanlara göre bu küçük gibi görünen detay, özellikle yıpranma payı bulunan sektörlerde hayati önem taşıyor. Kod yanlış olduğunda, prim günleri hatalı değerlendirilebiliyor ve emeklilik süreci beklenenden çok daha uzun sürebiliyor.

"İLERİDE CİDDİ HAK KAYBI YAŞARSINIZ"

Kanal D Haber'e konuşan SGK Uzmanı Melis Elmen, meslek kodu hatalarının ileride telafisi zor sorunlar yaratabileceğini belirten şu ifadeleri kullandı: "Bazı dönemlerde işverenler kodları farklı girebiliyor. Yıpranma payı olan basın, gemi, madencilik gibi işlerde bu durum çok kritik. Satış müdürüyken sistemde çaycı olarak görünüyorsanız ileride ciddi hak kaybı yaşarsınız."

E-DEVLET ÜZERİNDEN KONTROL ETMEK ŞART

Yanlış meslek kodu, çalışanın kendi yaptığı emeklilik hesabıyla SGK'nın yaptığı hesaplamanın birbirini tutmamasına neden oluyor. Bu nedenle uzmanlar, tüm çalışanların düzenli olarak e-Devlet üzerinden SGK hizmet dökümünü kontrol etmesi gerektiğini vurguluyor. Meslek kodu hatası görülmesi halinde, işverenle iletişime geçilerek düzeltme talep edilebiliyor.

Erdem Aksoy
Yorumlar (2)

Haber YorumlarıZübeyr Doğan:

Resmi kurumların kabahatinden , biz niçin sorumlu oluyoruz. Buna da ülkeyi yönetiyoruz mu diyecekler

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSebahattin Şerbetçi:

Biz akp yi mühürlediğimiz an hak kaybını yaşadık zaten

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
