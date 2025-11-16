E-Devlet'te bu detaya mutlaka dikkat! Ufak bir hata emekliliğinizi yakabilir

Çalışanların çoğunun, SGK sisteminde hangi meslek koduyla kayıtlı olduğunu bilmediği ortaya çıktı. Uzmanlara göre bu küçük gibi görünen detay, özellikle yıpranma payı bulunan sektörlerde hayati önem taşıyor. Kod yanlış olduğunda, prim günleri hatalı değerlendirilebiliyor ve emeklilik süreci beklenenden çok daha uzun sürebiliyor.

"İLERİDE CİDDİ HAK KAYBI YAŞARSINIZ"

Kanal D Haber'e konuşan SGK Uzmanı Melis Elmen, meslek kodu hatalarının ileride telafisi zor sorunlar yaratabileceğini belirten şu ifadeleri kullandı: "Bazı dönemlerde işverenler kodları farklı girebiliyor. Yıpranma payı olan basın, gemi, madencilik gibi işlerde bu durum çok kritik. Satış müdürüyken sistemde çaycı olarak görünüyorsanız ileride ciddi hak kaybı yaşarsınız."

E-DEVLET ÜZERİNDEN KONTROL ETMEK ŞART

Yanlış meslek kodu, çalışanın kendi yaptığı emeklilik hesabıyla SGK'nın yaptığı hesaplamanın birbirini tutmamasına neden oluyor. Bu nedenle uzmanlar, tüm çalışanların düzenli olarak e-Devlet üzerinden SGK hizmet dökümünü kontrol etmesi gerektiğini vurguluyor. Meslek kodu hatası görülmesi halinde, işverenle iletişime geçilerek düzeltme talep edilebiliyor.