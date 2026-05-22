Dynamic Racing Türkiye Karting Şampiyonası'nın ikinci ayağında birinci oldu

Petrol Ofisi Grubunun ana sponsorluğunu üstlendiği Dynamic Racing, Türkiye Karting Şampiyonası'nın ikinci ayağında takım birinciliğine ulaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, TOSFED Körfez Yarış Pisti'nde 4 kategoride toplam 55 sporcunun katılımıyla gerçekleşen yarışmada takım, Micro, Mini, Junior ve Kadınlar kategorilerinde aldığı derecelerle öne çıktı.

Micro kategorisinde mücadele eden Dynamic Racing sporcularından Ali Ersin Yücesan birincilik kürsüsüne çıkarken, Kerem Çelikyay yarışı üçüncü sırada tamamladı. Mini kategorisinde Ömer Mesudiyeli üçüncülük elde ederken, Junior kategorisinde yarışan Rüzgar Tırınk da üçüncü olarak takım hanesine puanlar yazdırdı.

Kadınlar kategorisinde ise Dynamic Racing Team sporcusu Zeynep Fatma Çiçek ikinci sırada yer aldı.

Şampiyonanın üçüncü ayağı, 27-28 Haziran'da İstanbul'daki Tuzla Karting Park'ta düzenlenecek.