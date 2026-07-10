Ekonomiye ve istihdama katkı sağlıyorlar

DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Mehmet Makas, kentin ekonomisi ve istihdamına katkı sağlayan fabrikaları ziyaret ederek üretim süreçlerini yerinde inceledi.

Vali Mehmet Makas, kent ekonomisine ve istihdama önemli katkı sağlayan fabrikalara yönelik ziyaretlerine başladı. Ziyaretler kapsamında üretim alanlarını gezen Vali Makas, fabrikalarda yürütülen çalışmalar hakkında yöneticilerden bilgi aldı. Üretim süreçlerini yerinde inceleyen Makas, sanayi kuruluşlarının mevcut durumu, üretim kapasitesi ve istihdama yönelik faaliyetleri hakkında değerlendirmelerde bulundu. Fabrikalarda çalışan işçilerle de bir araya gelen Vali Makas, çalışanlarla sohbet ederek emeklerinden dolayı teşekkür etti ve çalışmalarında başarılar diledi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı