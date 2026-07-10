Haberler

Ekonomiye ve istihdama katkı sağlıyorlar

Ekonomiye ve istihdama katkı sağlıyorlar
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Düzce Valisi Mehmet Makas, kent ekonomisi ve istihdama katkı sağlayan fabrikaları ziyaret ederek üretim süreçlerini yerinde inceledi, işçilerle bir araya geldi.

DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Mehmet Makas, kentin ekonomisi ve istihdamına katkı sağlayan fabrikaları ziyaret ederek üretim süreçlerini yerinde inceledi.

Vali Mehmet Makas, kent ekonomisine ve istihdama önemli katkı sağlayan fabrikalara yönelik ziyaretlerine başladı. Ziyaretler kapsamında üretim alanlarını gezen Vali Makas, fabrikalarda yürütülen çalışmalar hakkında yöneticilerden bilgi aldı. Üretim süreçlerini yerinde inceleyen Makas, sanayi kuruluşlarının mevcut durumu, üretim kapasitesi ve istihdama yönelik faaliyetleri hakkında değerlendirmelerde bulundu. Fabrikalarda çalışan işçilerle de bir araya gelen Vali Makas, çalışanlarla sohbet ederek emeklerinden dolayı teşekkür etti ve çalışmalarında başarılar diledi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Erdoğan 'Kökünü kazıyacağız' demişti! 76 milyarlık yasa dışı bahis ağına dev darbe

Talimat Erdoğan'dan gelmişti! Bu sabah onlarca kişi gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emre Belözoğlu, Galatasaray'ın efsanesini savundu: Futbol konuşacak 3 kişiden biri odur

Galatasaraylı efsaneyi savundu: Futbol konuşacak 3 kişiden biri odur
CHP İl Başkanlığı'nda İmamoğlu gerginliği! Polis binaya girdi

CHP'de gece yarısı İmamoğlu gerginliği! Onlarca polis binaya girdi
Macaristan Başbakanı Magyar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın silah hediyesine dikkat çeken yorum

Erdoğan'ın hediyesini kabul eden liderden bomba paylaşım!
İran'dan Trump'a suikast hazırlığı! İsrail planın ayrıntılarını yetkililere aktardı

Dünyayı tedirgin eden iddia! İsrail planın detaylarını paylaştı
İsrail, Ürdün ile yaptığı su anlaşmasını yenilemeyecek

İsrail kendisini İran'dan koruyan ülkenin suyunu kesti
TSK'yla ilgili vahim iddialar yalan çıktı! Doktor memurluktan ihraç edildi

TSK'yla ilgili vahim iddialar yalan çıktı! Doktor için gereken yapıldı
Erdoğan'ın hediyesini ülkesine gidince açtı, ortalık karıştı

Erdoğan'ın hediyesini ülkesine gidince açtı, ortalık karıştı