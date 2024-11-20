Dünyaca ünlü otomotiv firması binlerce kişiyi işten çıkaracak
Bir dünya devi olan otomotiv firması Ford, mali sıkıntılar nedeniyle binlerce çalışanını işten çıkaracağını duyurdu. Otomotiv sektöründeki ekonomik durgunluğun yansıması dünyaca ünlü firmaları birer birer etkisi altına alıyor. Son olarak Ford Motor, Avrupa ve İngiltere'de 4000 kişiyi işten çıkarma kararı aldı.
Avrupa'da otomotiv sektörü zor günler geçiriyor. Çin'le mücadele, elektrikli araçların artması, maliyetlerdeki yükseliş gibi birçok sebepten ötürü Volkswagen'le başlayan gerileme trendi Ford'a da sıçradı.
Ford Motor, elektrikli araçlara geçişten kaynaklanan aksaklıkları ve ekonomik zorlukları gerekçe göstererek Avrupa ve İngiltere'de 4000 kişiyi işten çıkaracak.